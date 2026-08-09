Andreas Pereira foi direto após empate do Palmeiras: 'Atenção'
Palmeiras e Internacional empataram sem gols
Andreas Pereira explicou o que faltou para o Palmeiras sair com os três pontos contra o Internacional. No Nubank Parque, as equipes empataram sem gols. A equipe de Abel Ferreira seguirá na liderança ao fim da rodada, mas pode ver a distância para o Flamengo, segundo colocado, diminuir. O jogo da equipe Rubro-Negra acontece ainda neste domingo (9).
Nas palavras de Andreas, o Palmeiras soube controlar, mas teria faltado atenção na finalização das jogadas.
- Eles conseguiram segurar a gente bem no primeiro tempo. No segundo tempo, nós conseguimos melhorar, mas faltou um pouco de atenção ali na frente, na finalização - disse Andreas Pereira em entrevista à TV Globo após o jogo.
Como foi Palmeiras x Internacional
Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.
Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe.
Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar.
O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.
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