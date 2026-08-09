Classificação do Brasileirão: o que separa Palmeiras e Flamengo? Fla aproveita tropeço alviverde e dimnui distância entre as equipes

Com o triunfo diante do Vitória no Maracanã, o Flamengo reduziu a distância para o Palmeiras para 6 pontos no Brasileirão. O bom resultado da equipe de Leonardo Jardim, neste domingo (9), veio junto ao empate frustrante do Alviverde em 0 a 0 com o Internacional, no Nubank Parque. Fato é que a 22ª rodada serviu para diminuir dois pontos da distância que separa as equipes candidatas ao título nacional.

Além disso, o Rubro-Negro tem um jogo a menos disputado, que corresponde à 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol. Na época, a partida foi adiada em decorrência do conflito de datas com a decisão da Recopa Sul-Americana, e ainda não tem nova data para acontecer.

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Agora, Flamengo e Palmeiras dão uma pausa na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e voltam suas atenções ao mata-mata da Libertadores. Ambas as equipes voltam a campo nesta quarta-feira (12) para disputar os jogos de ida das oitavas de final.

O Palmeiras recebe o Cerro Porteño no Nubank Parque, enquanto o Flamengo vai até Minas Gerais, enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.

O próximo compromisso do Flamengo pelo Brasileirão será contra o Mirassol, no Maião, pela 24ª rodada. A partida será disputada no domingo (16), às 18h30. Antes, o Palmeiras visita o Fluminense, no Maracanã, no sábado (15), às 16h30.

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Quando Flamengo e Palmeiras se enfrentarão no Brasileirão?

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no 2° turno do Brasileirão no dia 22 de novembro de 2026, em partida válida pela 36ª rodada da competição. O jogo acontecerá no campo do Nubank Parque.

No primeiro turno, em 23 de maio de 2026, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, em jogo que ficou marcado pela expulsão precoce de Carrascal.

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