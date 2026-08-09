Palmeiras: Abel atualiza quadro físico de Gómez e Paulinho antes das oitavas da Libertadores Dupla desfalcou o Alviverde em empate sem gols contra o Internacional

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou sobre o processo de recuperação física do capitão Gustavo Gómez e de Paulinho. A dupla foi desfalque no empate sem gols com o Internacional, na tarde deste domingo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

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Gómez chegou a realizar atividades no gramado da Academia de Futebol durante a última semana, mas ainda separado do restante do elenco. O zagueiro se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa e será reavaliado nesta segunda-feira pelo departamento médico, de acordo com apuração do Lance!.

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- Não sei, vamos ver. Infelizmente, tivemos lesões de jogadores que não estávamos esperando. Acontece, faz parte. Temos que estar preparados para isso - afirmou Abel Ferreira.

A tendência é que Gustavo Gómez siga como desfalque na partida contra o Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Barboza, por sua vez, está recuperado e foi titular diante do Internacional.

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Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, durante treino comandado por Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Paulinho fora de combate

Paulinho voltou a ser desfalque logo após disputar sua primeira partida como titular na temporada, contra o Atlético-MG. Antes do jogo de ida contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o camisa 10 sentiu um desconforto no adutor da coxa. Chegou a tentar realizar o aquecimento para a partida, mas voltou a sentir dores e ficou apenas no banco de reservas.

Abel Ferreira evitou estabelecer uma previsão para o retorno de Paulinho aos gramados. No entanto, afirmou que não terá o atacante à disposição na Libertadores.

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- Ele quer tanto justificar o investimento. A lesão que ele teve foi mais por vontade. O bom disso, se existe, é que não foi na perna, é uma questão muscular. É um jogador que nós contratamos para nos ajudar já há muito tempo, mas, por várias razões, não pode estar presente. Tem que ter calma, confiar no processo - detalhou.

O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 48 pontos. Na próxima quarta-feira (12), a equipe volta a campo para enfrentar o Cerro Porteño, a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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