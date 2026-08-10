'Estacionou o ônibus': Abel lamenta empate e manda recado à torcida do Palmeiras Equipe chega a duas partidas consecutivas sem vitórias no Nubank Parque pelo Brasileirão

Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras demonstrou um futebol àquem do esperado no empate sem gols contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O tropeço, segundo consecutivo da equipe como mandante na competição, pode reduzir a distância em relação ao segundo colocado na tabela de classificação.

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- Em termos técnicos, estivemos muito abaixo do que qualquer jogador dessa equipe pode fazer. Parece que quem estava com dia a menos de descanso fomos nós. Na primeira parte demos muito tempo e espaço ao nosso adversário - relatou o treinador.

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Ao analisar os dois pontos desperdiçados no Nubank Parque, Abel Ferreira apontou dois fatores para explicar o empate. Primeiro, elogiou a organização defensiva do rival, que, segundo ele, "estacionou o ônibus" à frente do gol e apostou nas transições.

Na sequência, criticou a falta de inspiração do Palmeiras, que abusou dos cruzamentos para a área e pouco criou pelo chão. O treinador também voltou a destacar as dificuldades do Campeonato Brasileiro e afirmou que o momento é de avaliação interna para corrigir os problemas antes do próximo compromisso, contra o Cerro Porteño, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

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- Houve dois fatores (para o resultado negativo do Palmeiras). Primeiro, eles. O mérito que eles tiveram. Estacionaram o ônibus no gol e esperaram pela transição. As grandes oportunidades dos nossos adversários foram por passes que não podemos perder - disse

- Uma parte é mérito deles e a outra é a falta de inspiração nossa. É uma competição difícil. Neste momento, é momento de calma, de perceber o que temos que melhorar e saber que em casa teremos que estar preparados - completou.

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Por fim, o treinador elogiou a postura dos quase 40 mil torcedores presentes no Nubank Parque e afirmou que o elenco é capaz de apresentar um rendimento superior ao deste domingo. Apesar de reconhecer que não há jogos fáceis no Brasileirão, Abel destacou a necessidade de uma resposta rápida diante da sequência de compromissos neste segundo semestre.

- O nosso público hoje foi, na minha opinião, espetacular durante o jogo todo. Tentou nos apoiar, tentou nos puxar para a frente e, no final, acredito que um ou outro subiu, veio pelo descontentamento da nossa performance. E nós temos que aceitar isso e olhar para isso com uma crítica construtiva e positiva. Porquê? Porque quer os torcedores, quer nós todos, quer os nossos jogadores, sabem que podem fazer mais e melhor. E é isso que nós vamos procurar Já na quarta-feira dar uma resposta numa competição, que é super difícil. Já vos disse isso várias vezes. E vou voltar a repetir pela milésima vez, que não há jogos difíceis, ou que não há jogos fáceis - finalizou.

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Abel Ferreira durante coletiva pelo Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (12), quando recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A decisão da vaga será na semana seguinte, no estádio do rival.

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