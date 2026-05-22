Palmeiras anuncia Alexander Barboza como novo reforço; saiba detalhes
Zagueiro de 31 anos reforçará o Verdão após a Copa do Mundo
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O Palmeiras anunciou o zagueiro Alexander Barboza como novo reforço do clube. O argentino de 31 anos, um dos principais jogadores do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, poderá atuar pelo Verdão a partir da abertura da próxima janela de transferências, em 20 de julho. Ele assinou contrato válido até dezembro de 2028, com opção do clube de prorrogação por um ano.
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— Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar. O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar — disse Barboza.
O negócio entre as partes tem custo total de 4 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual. Barboza estava em reta final de contrato, válido até o fim de 2026, e poderia assinar um pré-contrato sem custos a partir do meio do ano.
Para evitar concorrência dentro do cenário brasileiro, além do mercado externo, o Palmeiras topou investir no zagueiro, que chega para disputar a titularidade com Murilo, atual parceiro do capitão Gustavo Gómez.
Alexander Barboza disputou 22 partidas pelo Botafogo em 2026. No Brasileirão, o defensor soma dez jogos, dentro do limite permitido para defender outro clube na mesma edição da competição.
Abel Ferreira conta atualmente com quatro zagueiros no elenco profissional: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Já Koné é um dos nomes observados pela comissão técnica, mas ainda precisa ganhar minutagem na base antes da transição para a equipe principal.
— Sou um zagueiro de força, imposição física. Gosto muito de sair jogando. Sou alto, então podem pensar que não sou bom com os pés, mas sei jogar com a bola. Toda a minha vida, na base, joguei da metade do campo para a frente e agora sou zagueiro. Tento me divertir dentro de campo, com responsabilidade, mas podem esperar de mim muita vontade e muita luta sempre até o final — finalizou.
Carreira de Barboza
Formado nas categorias de base do River Plate-ARG, Barboza atuou por empréstimo pelo Atlético de Rafaela-ARG e pelo Defensa y Justicia-ARG entre os anos de 2015 e 2019. Contratado pelo Independiente-ARG em 2019, seguiu na Argentina até 2021, quando se transferiu ao Libertad-PAR. Foi no futebol brasileiro, entretanto, que teve maior destaque – chegou ao Botafogo em 2024 e tornou-se ídolo do clube pelos títulos conquistados e pela raça demonstrada dentro de campo.
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