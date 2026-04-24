Wolverhampton x Tottenham: onde assistir, horário e escalações pela Premier League
No Molineux, Tottenham luta contra o rebaixamento diante do já caído Wolves
O Estádio Molineux será palco de um dos duelos mais tensos desta 34ª rodada da Premier League. Neste sábado (25), às 11h (horário de Brasília), o Wolverhampton recebe o Tottenham em um confronto que simboliza cenários distintos de drama: enquanto os donos da casa já cumprem tabela após o rebaixamento, os visitantes vivem um pesadelo e lutam desesperadamente para se salvar da degola. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Como chegam Wolverhampton e Tottenham para o confronto?
A situação dos Spurs é crítica. Com 31 pontos, a equipe de Londres ocupa a zona de rebaixamento e não sabe o que é vencer há 15 rodadas. O clube, que já foi uma potência na elite inglesa, agora busca sob a gestão de Roberto De Zerbi, que comanda a equipe pela segunda vez, interromper a sequência negativa e iniciar uma reação heroica nas rodadas finais. O desfalque de nomes como Romero, Maddison, Kulusevski e Kudus torna a tarefa ainda mais hercúlea.
Do outro lado, o Wolverhampton amarga a lanterna da competição com apenas 17 pontos e já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão, ao lado do Burnley. Sem pretensões na tabela, o clube agora foca em realizar testes e observar o elenco para a próxima temporada, já que diversos atletas de peso devem deixar o clube durante a janela de transferências.
✅ Ficha do jogo: Wolverhampton x Tottenham
- Competição: Premier League (34ª rodada)
- 📅 Data: Sábado, 25 de abril de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Molineux Stadium, Wolverhampton (ING)
- 📺 Onde assistir: Disney+
📋 Prováveis Escalações
WOLVERHAMPTON (Técnico: Rob Edwards):
Bentley; Santiago Bueno, Krejci e Gomes; Tchatchoua, André, João Gomes e Hugo Bueno; Angel Gomes, Bellagarde e Amstrong.
TOTTENHAM (Técnico: Roberto De Zerbi):
Kinský; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Udogie; Bentancur (dúvida), Gallagher, Kolo Muani, Simons e Bissouma; Solanke
