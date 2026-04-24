Athletico-PR e Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo confronto pelo Brasilerião

Athletico-PR e Vitória se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada (PR). O confronto é válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Athletico-PR e Vitória se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada (PR). O confronto, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Ficha do jogo CAP VIT Brasileirão 13ª rodada Data e Hora Domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília) Local Arena da Baixada (PR) Árbitro Não divulgado Assistentes Não divulgado Var Não divulgado Onde assistir Premiere

O Athletico-PR chega ao duelo após um empate sem gols contra o Atlético-GO, em casa, na última quinta-feira (23), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe paranaense ocupa a sexta colocação, com 19 pontos. Os comandados de Odair Hellmann não vencem há duas partidas e buscam aproveitar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. Nesta edição de 2026, o Furacão é o segundo melhor mandante, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Para o jogo de domingo, o técnico contará com força máxima.

Athletico Arena da Baixada (Foto: Divulgação/Athletico-PR)

Por outro lado, o Vitória vem de derrota para o Flamengo em duelo da Copa do Brasil, realizado na quarta-feira (22). O Rubro-Negro Baiano ocupa atualmente a 11ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos. A equipe comandada por Jair Ventura tenta melhorar o desempenho fora de casa, já que figura entre os piores visitantes do torneio, com apenas dois pontos somados. O treinador enfrenta dificuldades para escalar o time titular devido ao alto número de atletas no departamento médico. O atacante Renato Kayzer, por exemplo, sofreu uma lesão na coxa direita e deve desfalcar o time por até duas semanas. Além dele, a equipe conta com outros 13 jogadores lesionados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Retrospecto do confronto

Ao todo, as equipes já disputaram 43 jogos oficiais na história. O Athletico-PR leva vantagem no retrospecto geral com 19 vitórias, contra 17 triunfos do Vitória e sete empates. No encontro mais recente, em novembro de 2024, o time baiano venceu por 2 a 1, em duelo válido pela 32ª rodada do campeonato nacional.

Athletico-PR 🆚 Vitória

13ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Domingo, 26 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada (PR)

👁️ Onde assistir: Premier (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Ainda não divulgado

🚩 Assistentes: Ainda não divulgado

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Ainda não divulgado

📺 VAR: Ainda não divulgado

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias, Jadson; Luiz Gustavo, Portilla, Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros.

continua após a publicidade

🔴⚫ Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor (Ronald ou Edenilson) e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

🔥 Clique para entrar no grupo gratuito de Tips do Lance! e acompanhar no WhatsApp as melhores Tips, SuperOdds e múltiplas do dia

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.