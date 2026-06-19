Tunísia x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo F
Tunísia e Japão fazem o milésimo jogo da história da Copa do Mundo neste domingo (21), às 01h (de Brasília), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo F e terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Sportv!
Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
Em último lugar no Grupo F com zero pontos, a Tunísia foi goleada pela Suécia por 5 a 1 em sua estreia na Copa do Mundo. O resultado culminou na demissão do técnico Sabri Lamouchi, que será substituído pelo francês Hervé Renard na sequência da competição.
Conhecido por ter comandado a Arábia Saudita na Copa de 2022, Renard terá poucos dias para implementar seu estilo de jogo, recuperar a moral da seleção africana e levá-la pela primeira vez ao mata-mata do Mundial. Para isso, o treinador recorreu a Wahbi Khazri, segundo maior artilheiro da história das Águias de Cartago, como novo analista de desempenho da equipe.
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Do outro lado, o Japão chega confiante após buscar um precioso ponto no empate em 2 a 2 com a Holanda, com gol de Daichi Kamada aos 44 do segundo tempo. Os Samurais Azuis estão em segundo lugar no Grupo F, atrás apenas da seleção sueca.
A principal dúvida japonesa é o meia-atacante Takefusa Kubo. Caso ele não tenha condições de atuar, Junya Ito surge como opção para a vaga. O técnico Hajime Moriyasu também não conta com os lesionados Wataru Endo e Kaoru Mitoma.
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Tudo sobre Tunísia x Japão (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Tunísia 🆚 Japão
Copa do Mundo 2026 – Grupo F
📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 01h (de Brasília)
📍 Local: Estádio BBVA, Guadalupe (MEX)
👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
🟨 Árbitro: István Kovács (ROM)
🚩 Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)
🖥️ VAR: Juan Calderón (CRC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Tunísia
Aymen Dahmen; Yan Valery, Chemsdine Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Ellyes Skhiri e Rani Khedira; Elias Achouri, Hannibal Mejbri e Ben Slimane; Elias Saad. Técnico: Hervé Renard.
🔵 Japão
Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano e Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Tunísia x Japão
⚽ MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Japão @1.48 contra a Tunísia
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