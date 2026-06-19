logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tunísia x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo F

PorRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 23:30
Supervisionado porRedação Lance!,
Favorite o Lance! no Google
Tunísia e Japão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
Tunísia e Japão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Tunísia e Japão fazem o milésimo jogo da história da Copa do Mundo neste domingo (21), às 01h (de Brasília), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo F e terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Sportv!

continua após a publicidade
  • Patch de 100 jogos da Copa do Mundo. (Adidas/Divulgação)

    Tunísia x Japão marcará o milésimo jogo da história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Hervé Renard

    Tunísia anuncia novo treinador e repete troca da Copa de 2014

    Futebol Internacional
    Há 3 dias
  • Hajime Moriyasu tira foto com Harry Kane e atitude ganha manchetes de portais esportivos. (Foto: Reprodução/ Twitter)

    Técnico do Japão vira assunto nas redes após selfie com Harry Kane durante Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 11 horas

    • Ficha do jogo

    TUN
    JPN
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    21/06/2026, 01:00
    Local
    Estádio BBVA, Guadalupe (MEX)
    Árbitro
    István Kovács (ROM)
    Assistentes
    Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)
    Var
    Juan Calderón (CRC)
    Onde assistir
    Clique para assistir no Sportv

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Em último lugar no Grupo F com zero pontos, a Tunísia foi goleada pela Suécia por 5 a 1 em sua estreia na Copa do Mundo. O resultado culminou na demissão do técnico Sabri Lamouchi, que será substituído pelo francês Hervé Renard na sequência da competição.

    Conhecido por ter comandado a Arábia Saudita na Copa de 2022, Renard terá poucos dias para implementar seu estilo de jogo, recuperar a moral da seleção africana e levá-la pela primeira vez ao mata-mata do Mundial. Para isso, o treinador recorreu a Wahbi Khazri, segundo maior artilheiro da história das Águias de Cartago, como novo analista de desempenho da equipe.

    continua após a publicidade

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Do outro lado, o Japão chega confiante após buscar um precioso ponto no empate em 2 a 2 com a Holanda, com gol de Daichi Kamada aos 44 do segundo tempo. Os Samurais Azuis estão em segundo lugar no Grupo F, atrás apenas da seleção sueca.

    A principal dúvida japonesa é o meia-atacante Takefusa Kubo. Caso ele não tenha condições de atuar, Junya Ito surge como opção para a vaga. O técnico Hajime Moriyasu também não conta com os lesionados Wataru Endo e Kaoru Mitoma.

    continua após a publicidade

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Tudo sobre Tunísia x Japão (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Tunísia 🆚 Japão
    Copa do Mundo 2026 – Grupo F

    📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 01h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio BBVA, Guadalupe (MEX)
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
    🟨 Árbitro: István Kovács (ROM)
    🚩 Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)
    🖥️ VAR: Juan Calderón (CRC)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Tunísia
    Aymen Dahmen; Yan Valery, Chemsdine Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Ellyes Skhiri e Rani Khedira; Elias Achouri, Hannibal Mejbri e Ben Slimane; Elias Saad. Técnico: Hervé Renard.

    🔵 Japão
    Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano e Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

    Tunísia e Japão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
    Tunísia e Japão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

    Tunísia x Japão
    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Japão @1.48 contra a Tunísia
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
    Onde AssistirEquador x Curaçao: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 horas
    Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirAlemanha x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 3 horas
    Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirHolanda x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 4 horas
    Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19/6)Há 14 horas
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (19/06/2026)Há 17 horas
    Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirEscócia x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Turquia x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Brasil x Haiti: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18/6)
    Julia Kudiess e Ana Cristina, no bloqueio, em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Brasil x Bélgica na VNL feminina: veja horário e onde assistir
    A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (18/06/2026)
    México x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Canadá x Catar: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Suíça e Bósnia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Suíça x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Tchéquia x África do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17/6)
    cristiano ronaldo portugal
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (17/06/2026)
    Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
    Brasil x França pela Liga das Nações: confira horário e onde assistir