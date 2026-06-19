Técnico do Japão vira assunto nas redes após selfie com Harry Kane durante Copa do Mundo Técnico dos Samurai Blue protagoniza momento descontraído nos bastidores da Copa e repercute entre torcedores japoneses e ingleses.

Nem só de treinos e entrevistas vive uma Copa do Mundo. O técnico da seleção japonesa, Hajime Moriyasu, protagonizou um dos momentos mais curiosos dos bastidores da competição ao aparecer tirando uma foto ao lado de Harry Kane. A imagem rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e rendeu ao comandante dos Samurai Blue uma série de comentários bem-humorados de torcedores ao redor do mundo.

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O registro chamou atenção por mostrar um lado mais descontraído de Moriyasu, normalmente visto de forma séria à beira do campo. Nas redes sociais, muitos internautas brincaram que o treinador agiu como um torcedor comum diante de um dos principais atacantes do futebol mundial. Outros destacaram que a cena demonstra o respeito que Kane conquistou ao longo da carreira, tanto entre jogadores quanto entre profissionais de diferentes seleções.

A repercussão foi especialmente grande entre torcedores japoneses, que compartilharam a imagem em massa e reagiram com bom humor à atitude do treinador. Em meio à pressão natural de uma Copa do Mundo, a foto acabou proporcionando um raro momento de leveza nos bastidores do torneio.

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Técnico do Japão durante partida diante da Holanda, pela estreia na Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)

Enquanto a imagem seguia circulando nas plataformas digitais, o Japão manteve o foco em sua campanha no Mundial. Os japoneses estrearam com um empate por 2 a 2 diante da Holanda e seguem na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

A cena reforçou uma das características mais marcantes das Copas: a capacidade de criar histórias que vão além dos resultados dentro de campo. Por alguns instantes, o destaque não foi um gol, uma defesa ou uma polêmica de arbitragem, mas sim a reação espontânea de um treinador diante de um dos maiores nomes do futebol inglês.

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Agora, Moriyasu volta suas atenções para o próximo compromisso dos Samurai Blue. O Japão enfrenta a Tunísia no dia 20 de junho, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F, confronto que pode ser decisivo para as pretensões da equipe na busca por uma vaga no mata-mata.

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