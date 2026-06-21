Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo J se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), na segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Argentina foi a primeira seleção sul-americana a se vencer na Copa do Mundo de 2026, contando com o brilho de Lionel Messi para derrotar a Argélia por 3 a 0. O camisa 10 marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.
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A seleção continua sendo treinada por Lionel Scaloni e defende o título do Mundial de 2022. Caso seja campeã, a equipe se tornará a primeira seleção desde o Brasil de 1962 a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.
Já a Áustria, treinada por Ralf Rangnick, voltou à competição após 28 anos longe do torneio. Na primeira rodada, venceu a Jordânia por 3 a 1.
Tudo sobre Argentina x Áustria (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Áustria
Copa do Mundo 2026 – Grupo J
📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGY)
🚩 Assistentes: Mahmoud Abouregal (EGY) e Ahmed Hossam Taha (EGY)
🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Argentina
Emi Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.
Técnico: Lionel Scaloni.
🔴 Áustria
A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.
Técnico: Ralf Rangnick.
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