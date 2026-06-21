Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo J se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), na segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo ARG AUT Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo J Data e Hora segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14h (de Brasília) Local AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA) Árbitro Amin Mohamed Omar (EGY) Assistentes Mahmoud Abouregal (EGY) e Ahmed Hossam Taha (EGY) Var Khamis Al Marri (QAT) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Argentina foi a primeira seleção sul-americana a se vencer na Copa do Mundo de 2026, contando com o brilho de Lionel Messi para derrotar a Argélia por 3 a 0. O camisa 10 marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.

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A seleção continua sendo treinada por Lionel Scaloni e defende o título do Mundial de 2022. Caso seja campeã, a equipe se tornará a primeira seleção desde o Brasil de 1962 a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.

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Já a Áustria, treinada por Ralf Rangnick, voltou à competição após 28 anos longe do torneio. Na primeira rodada, venceu a Jordânia por 3 a 1.

Tudo sobre Argentina x Áustria (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Áustria

Copa do Mundo 2026 – Grupo J

📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).

📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGY)

🚩 Assistentes: Mahmoud Abouregal (EGY) e Ahmed Hossam Taha (EGY)

🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Argentina

Emi Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Técnico: Lionel Scaloni.

🔴 Áustria

A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.

Técnico: Ralf Rangnick.

Argentina e Áustria se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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