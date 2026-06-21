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Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo J se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 19:00
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Argentina e Áustria se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Argentina e Áustria se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), na segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    AUT
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo J
    Data e Hora
    segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    Local
    AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA)
    Árbitro
    Amin Mohamed Omar (EGY)
    Assistentes
    Mahmoud Abouregal (EGY) e Ahmed Hossam Taha (EGY)
    Var
    Khamis Al Marri (QAT)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Argentina foi a primeira seleção sul-americana a se vencer na Copa do Mundo de 2026, contando com o brilho de Lionel Messi para derrotar a Argélia por 3 a 0. O camisa 10 marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.

    ➡️ Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

    A seleção continua sendo treinada por Lionel Scaloni e defende o título do Mundial de 2022. Caso seja campeã, a equipe se tornará a primeira seleção desde o Brasil de 1962 a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.

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    Já a Áustria, treinada por Ralf Rangnick, voltou à competição após 28 anos longe do torneio. Na primeira rodada, venceu a Jordânia por 3 a 1.

    Tudo sobre Argentina x Áustria (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Áustria
    Copa do Mundo 2026 – Grupo J

    📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGY)
    🚩 Assistentes: Mahmoud Abouregal (EGY) e Ahmed Hossam Taha (EGY)
    🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina
    Emi Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.
    Técnico: Lionel Scaloni.

    🔴 Áustria
    A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.
    Técnico: Ralf Rangnick.

    Argentina e Áustria se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Argentina e Áustria se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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