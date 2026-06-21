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Hugo Calderano na final do WTT da Eslovênia: veja horário e onde assistir

Brasileiro busca o tricampeonato do torneio

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
21/06/2026 09:49
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Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)
Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)

O brasileiro Hugo Calderano disputa mais um título no circuito mundial de tênis de mesa. Neste domingo (21), a partir das 12h45 (horário de Brasília), ele enfrenta o japonês Shunsuke Togami na final do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia. O jogo terá transmissão da CazéTV, SporTV e do Streaming da World Table Tennis. O Lance! acompanha em tempo real.

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    Atual número oito do mundo, Calderano busca o tricampeonato do WTT da Eslovênia, e defende o título na véspera de seu aniversário de 30 anos. Mais cedo, neste domingo, o brasileiro venceu o francês Simon Gauzy (12º) por 3 sets a 2, parciais de 11/7, 11/9, 8/11, 7/11, e 12/10.

    Hugo também disputou a chave de duplas mistas na Eslovênia, ao lado de Bruna Takahashi, mas a parceria foi eliminada nas quartas de final, diante dos alemães Dang Qiu e Sabine Winter.

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    Em 2026, Calderano se mantém entre os principais nomes do cenário mundial da modalidade. Neste ano, ele conquistou o título da Copa América e foi medalhista de bronze na Copa do Mundo, competições organizadas pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Nos torneios da WTT, Hugo foi semifinalista no Star Contender de Doha e alcançou as quartas de final do WTT Champions de Chongqing.

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)
    Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)

    🏐✅ Ficha técnica
    WTT Star Contender da Eslovênia
    Hugo Calderano x Shunsuke Togami

    📅 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 12h45 (de Brasília)
    📍 Local: Tivoli Hall, Ljubljana, na Eslovênia
    📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube), SporTV (TV por assinatura), World Table Tennis (YouTube)

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