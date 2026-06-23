Dê suas notas: Inglaterra tropeça diante de Gana na Copa do Mundo Harry Kane isola chance de ouro nos acréscimos

Em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, a favorita Inglaterra conheceu o seu primeiro tropeço no torneio ao empatar por 0 a 0 com a valente seleção de Gana, no Gillette Stadium, em Boston. O confronto ficou marcado pelo domínio territorial e posse de bola improdutiva dos ingleses, que sofreram para encontrar espaços no impecável ferrolho defensivo montado pelos ganeses.

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Como foi a partida?

O primeiro tempo no Gillette Stadium entregou pouquíssima emoção aos torcedores. A Inglaterra iniciou o duelo tentando impor seu ritmo e controlando a posse de bola no campo de ataque, mas esbarrou em uma barreira defensiva extremamente física e organizada por Gana, que neutralizou as principais peças de criação europeias. Sem que o ataque inglês conseguisse furar o bloqueio e com os ganeses abrindo mão de agredir na frente, a etapa inicial terminou em um morno zero a zero.

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No segundo tempo, o panorama parecia desenhado para se repetir, com a Inglaterra encontrando sua primeira finalização de perigo apenas aos 24 minutos, em chute de Harry Kane defendido por Benjamin Asare. Gana assustou em dois contra-ataques velozes, mas pecou na contundência. Nos acréscimos, o abafa inglês quase deu resultado: após cabeceio do jovem Nico O'Reilly carimbar o travessão, a bola sobrou limpa para Kane na pequena área, mas o artilheiro isolou de forma inacreditável sobre o gol, decretando o placar em branco.

O defensor inglês Marc Guehi disputa a bola com o defensor de Gana Jerome Opoku durante a partida do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Gana (Foto: Franck Fife / AFP)

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