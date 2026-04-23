São Paulo tem novidade com Lucas Moura em reapresentação

O São Paulo atualizou o quadro de Lucas Moura após a reapresentação do elenco nesta quinta-feira, dia 23 de abril. Lucas havia sofrido fraturas em duas costelas no confronto contra o Atlético Mineiro, em 18 de março, e foi liberado pelo departamento médico e iniciou a fase de transição com a preparação física.



O camisa 7 já realizou atividades no gramado ao lado do atacante Ferreira, que ficou fora dos últimos três jogos por conta de um edema na parte posterior da coxa esquerda e também trabalha para recuperar a condição física e voltar a ficar à disposição.

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Harry Massis se manifesta sobre Roger Machado no São Paulo

O São Paulo também atualizou sobre Enzo Díaz. Enzo ficou fora do jogo contra o Juventude, na terça-feira (21), com desgaste elevado, aqueceu junto com o grupo e realizou o restante dos trabalhos do dia de forma individualizada, na academia e no Reffis Plus. O volante Bobadilla, recuperado de um quadro de gastroenterocolite, fez parte das atividades no campo ao lado dos companheiros e um complemento na academia.

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(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja como foi o treino do São Paulo

As atividades no gramado do SuperCT começaram com um aquecimento que contou com exercícios de fundamentos técnicos. Na sequência, Roger Machado orientou um coletivo e encerrou a sessão com repetições de cruzamentos e finalizações.

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Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Juventude realizaram um outro trabalho, com exercícios focados em recuperação tanto na parte interna quanto no campo. O Tricolor volta a treinar na sexta-feira, dia 24, encerrando a preparação para o jogo em Campinas.