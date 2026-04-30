Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

Ficha do jogo PAL SAN BRASILEIRÃO 14ª Rodada Data e Hora Sábado, 02 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir Não definido

No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

continua após a publicidade

O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.

Allan comemora gol do Palmeiras sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Confira arbitragem e prováveis escalações de Palmeiras x Santos

PALMEIRAS x SANTOS

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 02 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

SANTOS (Técnico: Cuca)

Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão, Oliva e Bontempo; Moisés, Rony (Rollheiser) e Gabriel Barboza.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💰 Aposte em +10 escanteios em Palmeiras x Santos @1.68

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

