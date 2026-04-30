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Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 30/04/2026
15:34
Palmeiras e Santos se enfrentam no sábado (Arte Lance!)
imagem cameraPalmeiras e Santos se enfrentam no sábado (Arte Lance!)
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Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

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A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Santos-escudo-onde-assistir
SAN
BRASILEIRÃO
14ª Rodada
Data e Hora
Sábado, 02 de maio, às 18h30 (de Brasília)
Local
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir
Não definido

No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

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O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

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As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.

Allan comemora gol do Palmeiras sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Allan comemora gol do Palmeiras sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Confira arbitragem e prováveis escalações de Palmeiras x Santos

PALMEIRAS x SANTOS
BRASILEIRÃO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 02 de maio, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

SANTOS (Técnico: Cuca)
Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão, Oliva e Bontempo; Moisés, Rony (Rollheiser) e Gabriel Barboza.

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