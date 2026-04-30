Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque
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Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
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A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.
Ficha do jogo
No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.
O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.
Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.
As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.
Confira arbitragem e prováveis escalações de Palmeiras x Santos
PALMEIRAS x SANTOS
BRASILEIRÃO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 02 de maio, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão, Oliva e Bontempo; Moisés, Rony (Rollheiser) e Gabriel Barboza.
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