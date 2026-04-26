Manchester United e Brentford se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING), pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

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O Manchester United entra em campo pressionado para garantir sua posição na briga por uma vaga na Champions League. Os Red Devils ocupam a terceira colocação, mas veem o Liverpool se aproximar na classificação e o Aston Villa rondar atrás nos critérios de desempate. Vencer em casa se tornou fundamental para o time de Michael Carrick, que não poderá contar com os zagueiros De Ligt e Yoro, além do meia-atacante Dorgu, todos lesionados.

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Ficha do jogo MUN BRE 34ª rodada Campeonato Inglês Data e Hora segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 16h (de Brasília) Local Old Trafford, em Manchester (ING) Árbitro Chris Kavanagh (ING) Assistentes Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING) Var James Bell (ING) Onde assistir

O Brentford, por sua vez, busca reacender a chama após uma sequência de empates que esfriou o embalo e afastou a equipe das primeiras posições. Os visitantes ainda sonham com uma vaga em competições europeias, e um triunfo fora de casa pode recolocar o time na briga. A aposta ofensiva recai sobre Igor Thiago, enquanto o técnico lida com uma longa lista de desfalques: Fabio Carvalho, Henderson e Henry estão fora.

Tudo sobre Manchester United x Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 🆚 Brentford

34ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)

📺 VAR: James Bell (ING)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw; Casemiro e Mainoo; Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Mbeumo; Sesko.

🐝 Brentford (Técnico: Keith Andrews)

Kelleher; Kanode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen e Damsgaard; Ouattara, Shade e Igor Thiago.

Manchester United x Brentford pelo Campeonato Inglês (Foto: Arte/Lance!)

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