Manchester United x Brentford: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 34ª rodada
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Manchester United e Brentford se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING), pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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O Manchester United entra em campo pressionado para garantir sua posição na briga por uma vaga na Champions League. Os Red Devils ocupam a terceira colocação, mas veem o Liverpool se aproximar na classificação e o Aston Villa rondar atrás nos critérios de desempate. Vencer em casa se tornou fundamental para o time de Michael Carrick, que não poderá contar com os zagueiros De Ligt e Yoro, além do meia-atacante Dorgu, todos lesionados.
Ficha do jogo
O Brentford, por sua vez, busca reacender a chama após uma sequência de empates que esfriou o embalo e afastou a equipe das primeiras posições. Os visitantes ainda sonham com uma vaga em competições europeias, e um triunfo fora de casa pode recolocar o time na briga. A aposta ofensiva recai sobre Igor Thiago, enquanto o técnico lida com uma longa lista de desfalques: Fabio Carvalho, Henderson e Henry estão fora.
Tudo sobre Manchester United x Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Brentford
34ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw; Casemiro e Mainoo; Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Mbeumo; Sesko.
🐝 Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kanode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen e Damsgaard; Ouattara, Shade e Igor Thiago.
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