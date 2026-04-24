Arsenal x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Arsenal entra em campo neste sábado (25), às 13h30 (horário de Brasília), com um único objetivo: reassumir a liderança da Premier League. Os Gunners recebem o Newcastle no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. ➡️ Clique para assistir no Disney+

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Como chegam Arsenal e Newcastle para o confronto?

A situação no topo da tabela é eletrizante. Após perderem a liderança para o Manchester City, que empatou em pontos (70), mas leva vantagem no saldo de gols, os comandados de Mikel Arteta sabem que um empate já é suficiente para retomar a ponta, visto que os Citizens não jogam pela liga neste fim de semana, pois estarão ocupados com a semifinal da Copa da Inglaterra contra o Southampton.

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Confusão entre os jogadores de Manchester City e Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Do outro lado, o Newcastle vive uma realidade diferente, mas de igual importância. Os Magpies ocupam a 14ª posição com 42 pontos e ainda alimentam o sonho de conquistar uma vaga em competições europeias na próxima temporada. A equipe de Eddie Howe precisa somar pontos preciosos para diminuir a distância de oito pontos que o separa do Brighton, sexto colocado e atual dono da vaga para a Europa League.

Bruno Guimarães em ação na partida contra o Bournemouth pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

✅ FICHA DO JOGO

ARSENAL x NEWCASTLE

Premier League

📅 Data: sábado, 25 de abril de 2026

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (Youtube)

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📋 Prováveis Escalações

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta):

David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Madueke, Gyökeres e Eze.

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe):

Ramsdale; Livramento, Thiaw, Botman e Hall; Tonali, Joelinton e Milley; Barnes, Osula e Elanga.

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