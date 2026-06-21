logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rice destaca bolas paradas como triunfo da Inglaterra na Copa: 'Vou conseguir'

Segundo gol da Inglaterra sobre a Croácia saiu em escanteio cobrado pelo volante

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 20:04
Favorite o Lance! no Google
Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Declan Rice manifestou extrema confiança em sua capacidade de criar jogadas de perigo a partir de bolas paradas na Copa do Mundo de 2026. Após a vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia do Grupo L, o jogador destacou que a preparação tática voltada para os escanteios e faltas laterais deve deixar os torcedores ingleses otimistas para o restante do torneio de seleções.

continua após a publicidade
  • Ana Thais Matos - Globo

    Ana Thaís Matos critica medalhão do Uruguai contra Cabo Verde: ‘Impressionante’

    Fora de Campo
    Há 14 minutos
  • Lance!

    Quem é Kevin Lenini, autor do primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 17 minutos
  • Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    ‘Efeito Vozinha’: camisa do goleiro vira sucesso de vendas

    Copa do Mundo
    Há 48 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Vice-capitão da seleção inglesa, Rice assumiu a função de cobrador oficial no Arsenal em 2024, após indicação do técnico Mikel Arteta e do especialista em bolas paradas Nicolas Jover. Sob sua liderança nos cruzamentos, os Gunners alcançaram a marca recorde de 19 gols originados de escanteios na última temporada. O entrosamento vem sendo replicado na seleção sob o comando de Thomas Tuchel, que mantém o formato de posicionamento e entrega de bola ensaiado ao longo do último ano.

    continua após a publicidade

    — Acho que agora, toda vez que coloco a bola no chão para uma bola parada, seja um escanteio ou uma falta lateral, sinto que vou conseguir uma assistência ou criar alguma situação perigosa. Essa é uma boa mentalidade para se ter e os torcedores da Inglaterra podem ficar animados — declarou Rice.

    Harry Kane e Declan Rice comemoram gol da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Harry Kane e Declan Rice comemoram gol da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Planejamento tático de longo prazo com Tuchel

    A evolução nas jogadas aéreas ofensivas reflete o trabalho desenvolvido pela comissão técnica desde a chegada do treinador alemão, em janeiro de 2025. Embora o tempo para treinar lances específicos seja reduzido devido ao cronograma dinâmico de treinamentos em Kansas City, os atletas já assimilaram os movimentos necessários na grande área adversária.

    continua após a publicidade

    — Temos implementado esse formato e a maneira como cobramos as bolas paradas desde a chegada de Thomas. Muito do modo como cobramos não mudou em termos de movimentos e na forma como coloco a bola. Isso vem sendo trabalhado na preparação ao longo do último ano, então os rapazes já sabem o que está por vir e onde vou colocar a bola. Existe um plano de jogo real; cabe a mim fazer a entrega correta e os meninos precisam se desmarcar na área — completou o meia.

    Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    França e Iraque se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Copa do MundoFrança x Iraque: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 6 minutos
    Ana Thais Matos - Globo
    Fora de CampoAna Thaís Matos critica medalhão do Uruguai contra Cabo Verde: 'Impressionante'Há 14 minutos
    Copa do MundoQuem é Kevin Lenini, autor do primeiro gol de Cabo Verde em Copas do MundoHá 16 minutos
    Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fora de CampoFalha de Muslera em Uruguai x Cabo Verde gera revolta: 'Frangueiro'Há 26 minutos
    Fora de CampoSuárez usa camisa de meia do Flamengo para assistir Uruguai e Cabo VerdeHá 29 minutos
    Copa do MundoHistórico! Cabo Verde marca primeiro gol em Copas do MundoHá 29 minutos

    Mais LANCE!

    Romário aponta quem será o substituto de Raphinha na Seleção Brasileira
    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    'Efeito Vozinha': camisa do goleiro vira sucesso de vendas
    Mbappé elege o melhor do mundo entre Cristiano Ronaldo e Messi: 'É claro'
    Argentina e Áustria se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Ausência de jogador do Flamengo no time titular do Uruguai irrita torcedores: 'Erro'
    Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
    Bélgica x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Novo Vozinha? Goleiro da Copa do Mundo ganha um milhão de seguidores
    Raphinha em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Esposa de Raphinha revela como está o jogador da Seleção após a lesão
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Bastidores da recuperação de Raphinha animam a Seleção
    Uruguai, de Joaquín Piquerez, pode garantir vaga na próxima Copa (Foto: Divulgação/Seleção Uruguaia)
    Coordenador do Palmeiras explica processo de recuperação para Piquerez disputar a Copa
    Torcedores reagem a erro e expulsão de zagueiro da Bélgica contra o Irã: 'Vacilo'
    Desprezado no Napoli, Lukaku volta a ser titular pela Bélgica
    Sabe tudo sobre estádios históricos das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos