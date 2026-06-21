Rice destaca bolas paradas como triunfo da Inglaterra na Copa: 'Vou conseguir' Segundo gol da Inglaterra sobre a Croácia saiu em escanteio cobrado pelo volante

Declan Rice manifestou extrema confiança em sua capacidade de criar jogadas de perigo a partir de bolas paradas na Copa do Mundo de 2026. Após a vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia do Grupo L, o jogador destacou que a preparação tática voltada para os escanteios e faltas laterais deve deixar os torcedores ingleses otimistas para o restante do torneio de seleções.

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Vice-capitão da seleção inglesa, Rice assumiu a função de cobrador oficial no Arsenal em 2024, após indicação do técnico Mikel Arteta e do especialista em bolas paradas Nicolas Jover. Sob sua liderança nos cruzamentos, os Gunners alcançaram a marca recorde de 19 gols originados de escanteios na última temporada. O entrosamento vem sendo replicado na seleção sob o comando de Thomas Tuchel, que mantém o formato de posicionamento e entrega de bola ensaiado ao longo do último ano.

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— Acho que agora, toda vez que coloco a bola no chão para uma bola parada, seja um escanteio ou uma falta lateral, sinto que vou conseguir uma assistência ou criar alguma situação perigosa. Essa é uma boa mentalidade para se ter e os torcedores da Inglaterra podem ficar animados — declarou Rice.

Harry Kane e Declan Rice comemoram gol da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Planejamento tático de longo prazo com Tuchel

A evolução nas jogadas aéreas ofensivas reflete o trabalho desenvolvido pela comissão técnica desde a chegada do treinador alemão, em janeiro de 2025. Embora o tempo para treinar lances específicos seja reduzido devido ao cronograma dinâmico de treinamentos em Kansas City, os atletas já assimilaram os movimentos necessários na grande área adversária.

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— Temos implementado esse formato e a maneira como cobramos as bolas paradas desde a chegada de Thomas. Muito do modo como cobramos não mudou em termos de movimentos e na forma como coloco a bola. Isso vem sendo trabalhado na preparação ao longo do último ano, então os rapazes já sabem o que está por vir e onde vou colocar a bola. Existe um plano de jogo real; cabe a mim fazer a entrega correta e os meninos precisam se desmarcar na área — completou o meia.

Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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