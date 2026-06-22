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Zagueiro da Inglaterra revela que ignorou ligação de Tuchel: 'Coração parou'

Chalobah substitui o lesionado Tino Livramento na seleção inglesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 20:00
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Zagueiro da Inglaterra, Trevoh Chalobah participa de treinamento antes da partida da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
Zagueiro da Inglaterra, Trevoh Chalobah participa de treinamento antes da partida da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

O zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea, revelou os bastidores de sua convocação surpresa para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. O defensor acabou chamado para o lugar de Tino Livramento, cortado devido a uma lesão muscular. No entanto, Chalobah levou duas horas para visualizar a mensagem do técnico Thomas Tuchel, pois aproveitava o período de férias em Nova York.

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    O atleta passeava pela Times Square com um amigo e realizava compras no momento do contato inicial do treinador. Apenas ao retornar para o hotel ele percebeu a tentativa de comunicação de Tuchel.

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    "Eu estava na Times Square. Tinha ido às lojas. Só quando voltou para o hotel é que vi que Thomas tinha mandado uma mensagem, mas isso ocorreu duas horas antes. Não vi a mensagem por duas horas. Não mexi no celular. Eu apenas caminhava pelas ruas."

    Zagueiro da Inglaterra, Trevoh Chalobah participa de treinamento antes da partida da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Zagueiro da Inglaterra, Trevoh Chalobah participa de treinamento antes da partida da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Logística e preparação para o torneio

    Assim que estabeleceu o contato com o técnico, Chalobah recebeu a confirmação de que integraria o elenco no Mundial. A convocação ocorreu de forma tão repentina que o zagueiro não possuía chuteiras no hotel e precisou acionar os seus patrocinadores para agilizar o envio do material esportivo necessário para os treinos.

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    "Meu coração simplesmente parou. Eu soube na hora. Ele estava sorrindo e disse: 'Tenho boas notícias para você'. Eu fiquei radiante."

    O jogador se apresentou à delegação britânica um dia antes da vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia, na estreia do Grupo L. Com o cronograma regularizado, o defensor integra o grupo para o confronto em Boston e fica à disposição da comissão técnica para a partida contra Gana, nesta terça-feira (23).

    Zagueiro da Inglaterra, Trevoh Chalobah participa de treinamento antes da partida da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Zagueiro da Inglaterra, Trevoh Chalobah participa de treinamento antes da partida da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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