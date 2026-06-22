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Técnico de Gana analisa duelo contra Inglaterra na Copa do Mundo: 'Mais fácil'

Carlos Queiroz aborda a motivação do elenco para a partida que vale liderança do grupo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 19:05
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Técnico de Gana, Carlos Queiroz comemora gol durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)
Técnico de Gana, Carlos Queiroz comemora gol durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

O técnico da seleção de Gana, Carlos Queiroz, afirmou que enfrentar uma equipe como a Inglaterra na Copa do Mundo representa o "tipo de jogo mais fácil" de se disputar. O treinador português explicou que a qualidade do adversário elimina a necessidade de discursos motivacionais e permite o direcionamento do foco da comissão técnica estritamente para a organização tática. O confronto, válido pela segunda rodada do Grupo L, acontece nesta terça-feira (23), em Boston, e vale a liderança isolada da chave.

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    Em sua quinta Copa do Mundo, Queiroz assumiu o time ganês em abril de 2026 e reencontra os ingleses quatro anos após uma derrota por 6 a 2, época em que dirigia o Irã no Mundial de 2022. O treinador minimizou o retrospecto com o argumento de que o intervalo de tempo no esporte transforma os cenários por completo. Ele, contudo, ressaltou a absorção de lições importantes daquela partida no Catar.

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    — Esse é o tipo de jogo mais fácil, porque, quando você vai enfrentar a Inglaterra, a França ou a Alemanha, não precisa dizer nada aos jogadores. Eles já estão totalmente motivados. O que precisamos fazer nesse tipo de partida é tentar controlar o entusiasmo. Mas, acima de tudo, precisamos trabalhar em conjunto. Isso é o mais importante para amanhã. Aconteça o que acontecer, temos que permanecer unidos e lutar juntos durante os 90 minutos — analisou o treinador português.

    Técnico de Gana, Carlos Queiroz passas instruções para Antoine Semenyo durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)
    Técnico de Gana, Carlos Queiroz passa instruções para Antoine Semenyo durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

    Situação no grupo e retorno no meio-campo

    Para a partida contra a Inglaterra, Gana terá um retorno no setor de meio-campo. O atleta Thomas Partey, do Villarreal, deve voltar à equipe titular. As autoridades canadenses impediram a entrada do jogador na primeira rodada, com sede em Toronto, em decorrência de um processo judicial contra ele no Reino Unido.

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    Uma vitória garante a classificação ganesa para a fase eliminatória pela primeira vez desde a campanha de 2010. A seleção inglesa, por sua vez, busca corrigir as vulnerabilidades defensivas percebidas na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, com o objetivo de assegurar a vaga antecipada sob o comando de Thomas Tuchel. A Inglaterra possui um histórico de oito jogos de invencibilidade contra seleções africanas em edições de Copa do Mundo.

    Harry Kane e Declan Rice comemoram gol da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Harry Kane e Declan Rice comemoram gol da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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