Decisão de Ancelotti em Brasil x Escócia chama atenção: 'Vai passar sufoco' Duelo é o último da fase de grupos da Copa do Mundo

O Brasil vai enfrentar a Escócia, na noite desta quarta-feira (24), no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti para o duelo chamou a atenção de torcedores nas redes sociais.

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Como o próprio técnico já tinha adiantado, Neymar vai para o jogo entre Brasil e Escócia. O astro, porém, começará a partida no banco de reservas, algo incomum para um jogador do nível dele. Nas redes sociais, a decisão de Ancelotti chamou atenção.

Para muitos torcedores, mesmo sem plenas condições físicas, Neymar deveria ser titular em Brasil x Escócia. Veja os comentários abaixo:

Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja comentários sobre Neymar

Neymar e endrick não seria reserva em nenhum time ou seleção no mundo… — BBSC (@Brenobarrosotp) June 24, 2026

deixar o neymar no banco pra botar esse ataque ai é piada, o ancelotti vai passar sufoco da escocia por pura teimosia — KingPanda (@kingpandabet) June 24, 2026

Veja a escalação para Brasil x Escócia

Com Neymar no banco, e com Rayan entre os 11 iniciais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Escócia. As seleções se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para terminar como líder da chave, a Seleção Brasileira precisa vencer e torcer para que Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário, não tire uma desvantagem de dois gols no saldo.

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➡️Análise Tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Escócia

Sem Raphinha, que se lesionou no jogo com o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti definiu Rayan como substituto pela direita. Ele irá compor o ataque ao lado de Vini Jr e Matheus Cunha.

E, depois de ficar de fora dos relacionados nos dois primeiros jogos do Mundial — ele chegou a ficar no banco na estreia, mas sem condições para atuar —, Neymar finalmente estará à disposição para a partida. A expectativa é de que ele entre no decorrer da partida entre Brasil e Escócia.

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Assim, a escalação do Brasil para enfrentar a Escócia tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

A arbitragem do jogo será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).