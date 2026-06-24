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Decisão de Ancelotti em Brasil x Escócia chama atenção: 'Vai passar sufoco'

Duelo é o último da fase de grupos da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:48
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Ancelotti durante Brasil x Haiti
Ancelotti durante Brasil x Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images via AFP)

O Brasil vai enfrentar a Escócia, na noite desta quarta-feira (24), no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti para o duelo chamou a atenção de torcedores nas redes sociais.

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    • Como o próprio técnico já tinha adiantado, Neymar vai para o jogo entre Brasil e Escócia. O astro, porém, começará a partida no banco de reservas, algo incomum para um jogador do nível dele. Nas redes sociais, a decisão de Ancelotti chamou atenção.

    Para muitos torcedores, mesmo sem plenas condições físicas, Neymar deveria ser titular em Brasil x Escócia. Veja os comentários abaixo:

    Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia
    Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Veja comentários sobre Neymar

    Veja a escalação para Brasil x Escócia

    Com Neymar no banco, e com Rayan entre os 11 iniciais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Escócia. As seleções se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para terminar como líder da chave, a Seleção Brasileira precisa vencer e torcer para que Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário, não tire uma desvantagem de dois gols no saldo.

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    ➡️Análise Tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Escócia

    Sem Raphinha, que se lesionou no jogo com o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti definiu Rayan como substituto pela direita. Ele irá compor o ataque ao lado de Vini Jr e Matheus Cunha.

    E, depois de ficar de fora dos relacionados nos dois primeiros jogos do Mundial — ele chegou a ficar no banco na estreia, mas sem condições para atuar —, Neymar finalmente estará à disposição para a partida. A expectativa é de que ele entre no decorrer da partida entre Brasil e Escócia.

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    Assim, a escalação do Brasil para enfrentar a Escócia tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

    A arbitragem do jogo será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

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