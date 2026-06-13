Mbappé revela talento curioso e toca flauta antes de estreia na Copa; veja vídeo Mbappé mostrou talento curioso

Kylian Mbappé chamou atenção em uma entrevista feita à Fox Sports ao revelar um talento curioso. Durante a entrevista, o atacante francês prometeu que, caso marque na estreia da França contra Senegal, celebrará o gol imitando alguém tocando flauta.

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A promessa surgiu durante uma conversa descontraída com o apresentador James Corden. No bate-papo, Mbappé relembrou um lado pouco conhecido de sua infância: as aulas de flauta. Nas suas palavras, foi algo que os próprios pais incentivaram.

— Meus pais queriam que eu experimentasse várias coisas, que explorasse novos interesses e abrisse a mente para diferentes atividades — explicou Mbappé.

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O atacante revelou que estudou o instrumento por cerca de um ou dois anos durante a juventude.

— Eu tentei. Toquei flauta por um ou dois anos e foi divertido — contou.

Durante a entrevista, James Corden surpreendeu o jogador ao lhe entregar uma flauta transversal. Entre risadas, Mbappé tentou tocar algumas notas e brincou com a situação durante a entrevista.

— Já faz muitos anos. Esqueci tudo — brincou.

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Foi então que o apresentador sugeriu que o gesto de tocar flauta poderia virar sua próxima comemoração de gol. A ideia agradou o camisa 10 da França.

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— No primeiro jogo contra Senegal, se eu marcar, vou fazer isso por você — prometeu.

Mbappé fez promessa para estreia da França na Copa (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

Veja o vídeo de Mbappé tocando flauta

Kylian Mbappé showing off his flute-playing skills with @JKCorden pic.twitter.com/Su0jI6ZUA5 — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

Estreia da França na Copa do Mundo

Integrante do Grupo I, a França estreia contra o Senegal na terça-feira, dia 16, às 16h (de Brasília). Na sequência, enfrenta Iraque e Noruega.