Mbappé revela talento curioso e toca flauta antes de estreia na Copa; veja vídeo
Mbappé mostrou talento curioso
Kylian Mbappé chamou atenção em uma entrevista feita à Fox Sports ao revelar um talento curioso. Durante a entrevista, o atacante francês prometeu que, caso marque na estreia da França contra Senegal, celebrará o gol imitando alguém tocando flauta.
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A promessa surgiu durante uma conversa descontraída com o apresentador James Corden. No bate-papo, Mbappé relembrou um lado pouco conhecido de sua infância: as aulas de flauta. Nas suas palavras, foi algo que os próprios pais incentivaram.
— Meus pais queriam que eu experimentasse várias coisas, que explorasse novos interesses e abrisse a mente para diferentes atividades — explicou Mbappé.
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O atacante revelou que estudou o instrumento por cerca de um ou dois anos durante a juventude.
— Eu tentei. Toquei flauta por um ou dois anos e foi divertido — contou.
Durante a entrevista, James Corden surpreendeu o jogador ao lhe entregar uma flauta transversal. Entre risadas, Mbappé tentou tocar algumas notas e brincou com a situação durante a entrevista.
— Já faz muitos anos. Esqueci tudo — brincou.
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Foi então que o apresentador sugeriu que o gesto de tocar flauta poderia virar sua próxima comemoração de gol. A ideia agradou o camisa 10 da França.
— No primeiro jogo contra Senegal, se eu marcar, vou fazer isso por você — prometeu.
Veja o vídeo de Mbappé tocando flauta
Kylian Mbappé showing off his flute-playing skills with @JKCorden pic.twitter.com/Su0jI6ZUA5— FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026
Estreia da França na Copa do Mundo
Integrante do Grupo I, a França estreia contra o Senegal na terça-feira, dia 16, às 16h (de Brasília). Na sequência, enfrenta Iraque e Noruega.
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