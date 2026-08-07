Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (07/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (7) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições ao redor do mundo. Os destaques ficam por conta da sequência da Leagues Cup, que terá cinco confrontos entre clubes da MLS e da Liga MX, além de duelos pela Copa da Liga Inglesa e pela Série B do Campeonato Brasileiro. A agenda ainda conta com amistoso internacional entre Bayern de Munique e Aston Villa e partida pelo Brasileirão Feminino.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 7 de agosto de 2026):
Amistosos de Clubes
- 9h — Bayern de Munique x Aston Villa
Onde passa: SportyNet (TV e YouTube)
Copa da Liga Inglesa
- 15h45 — Wolverhampton x Port Vale
Onde passa: ESPN e Disney+
- 16h — Middlesbrough x Wrexham
Onde passa: ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Belga
- 15h45 — Club Brugge x Kortrijk
Onde passa: DAZN
Campeonato Português
- 16h15 — Estoril x Famalicão
Onde passa: Disney+
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 — Operário-PR x São Bernardo
Onde passa: ESPN e Disney+
- 20h30 — Ceará x Ponte Preta
Onde passa: Disney+
Leagues Cup
- 20h30 — Charlotte x Atlas
Onde passa: Apple TV
- 20h30 — Columbus Crew x Pachuca
Onde passa: Apple TV
- 21h — Cincinnati x Pumas UNAM
Onde passa: Apple TV
- 22h — Tigres x Minnesota United
Onde passa: Apple TV
- 23h30 — Vancouver Whitecaps x Juarez
Onde passa: Apple TV
Campeonato Brasileiro Feminino
- 21h30 — Botafogo (F) x Fluminense (F)
Onde passa: Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
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