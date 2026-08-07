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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (07/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 10:30
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Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer e Harry Kane, do Bayern de Munique, aquecem antes da partida contra o PSG pela Champions League
Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer e Harry Kane, do Bayern de Munique, aquecem antes da partida contra o PSG pela Champions League (Foto: Odd Andersen/AFP)

A sexta-feira (7) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições ao redor do mundo. Os destaques ficam por conta da sequência da Leagues Cup, que terá cinco confrontos entre clubes da MLS e da Liga MX, além de duelos pela Copa da Liga Inglesa e pela Série B do Campeonato Brasileiro. A agenda ainda conta com amistoso internacional entre Bayern de Munique e Aston Villa e partida pelo Brasileirão Feminino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 7 de agosto de 2026):

Amistosos de Clubes

  • 9h — Bayern de Munique x Aston Villa
    Onde passa: SportyNet (TV e YouTube)

Copa da Liga Inglesa

  1. 15h45 — Wolverhampton x Port Vale
    Onde passa: ESPN e Disney+
  2. 16h — Middlesbrough x Wrexham
    Onde passa: ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Belga

  • 15h45 — Club Brugge x Kortrijk
    Onde passa: DAZN

Campeonato Português

  • 16h15 — Estoril x Famalicão
    Onde passa: Disney+

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 — Operário-PR x São Bernardo
    Onde passa: ESPN e Disney+
  • 20h30 — Ceará x Ponte Preta
    Onde passa: Disney+
Jogos de hoje: jogadores do Ceará comemoram gol durante partida contra o Primavera pela Copa do Brasil
Jogos de hoje: jogadores do Ceará comemoram gol durante partida contra o Primavera pela Copa do Brasil (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Leagues Cup

  1. 20h30 — Charlotte x Atlas
    Onde passa: Apple TV
  2. 20h30 — Columbus Crew x Pachuca
    Onde passa: Apple TV
  3. 21h — Cincinnati x Pumas UNAM
    Onde passa: Apple TV
  4. 22h — Tigres x Minnesota United
    Onde passa: Apple TV
  5. 23h30 — Vancouver Whitecaps x Juarez
    Onde passa: Apple TV

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 21h30 — Botafogo (F) x Fluminense (F)
    Onde passa: Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

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