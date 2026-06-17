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Canadá x Catar: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 23:00
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As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Canadá e Qatar se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    CAN
    QAT
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    18/06/2026, 19:00
    Local
    BC Place Vancouver - Vancouver, British Columbia
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Canadá busca a primeira vitória nesta edição da Copa do Mundo após empatar por 1 a 1 com a Bósnia na rodada de abertura. Jogando diante de sua torcida, a seleção comandada por Jesse Marsch tenta aproveitar o fator casa para assumir posição de destaque em um grupo que começou totalmente equilibrado.

    Os canadenses apostam no talento ofensivo de Jonathan David e Tajon Buchanan, além da liderança de Stephen Eustáquio no meio-campo. A expectativa também gira em torno da situação física de Alphonso Davies, que segue em recuperação de lesão e ainda é dúvida.

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    Do outro lado, o Qatar também estreou com empate por 1 a 1 diante da Suíça e chega embalado pela boa atuação apresentada na primeira rodada. A equipe dirigida por Julen Lopetegui tenta mostrar evolução após a experiência adquirida como anfitriã da Copa de 2022.

    Com todos os integrantes do Grupo B somando um ponto após a rodada inaugural, o confronto pode ser determinante para as pretensões de classificação das duas seleções.

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    Tudo sobre Canadá x Qatar (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Canadá 🆚 Qatar
    Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo B

    📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá
    📺 Onde assistir: CazéTV

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Canadá
    Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin (Tani Oluwaseyi).
    Técnico: Jesse Marsch.

    Qatar
    Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Issa Laye, Assim Madibo, Jassem Abdulsallam e Akram Afif; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq.
    Técnico: Julen Lopetegui.

    As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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