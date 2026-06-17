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México x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 23:30
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As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    MEX
    CDS
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    18/06/2026, 22:00
    Local
    Estadio Guadalajara - Zapopan
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O México chega embalado após vencer a África do Sul por 2 a 0 na estreia e assumir uma das primeiras posições do Grupo A. Atuando diante de sua torcida, a equipe comandada por Javier Aguirre busca mais uma vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final.

    Apesar do resultado positivo na estreia, o treinador mexicano cobrou maior eficiência ofensiva da equipe. Para o confronto, os donos da casa terão um desfalque importante: o zagueiro César Montes, expulso na primeira rodada, está suspenso.

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    Do outro lado, a Coreia do Sul também começou a Copa com o pé direito. Os asiáticos venceram a República Tcheca por 2 a 1, de virada, e chegam confiantes para o duelo que vale a liderança isolada da chave.

    A seleção comandada por Myung Bo Hong aposta na experiência de Heung-min Son, além da qualidade técnica de Lee Kang-in e Hwang In-beom, para tentar surpreender os anfitriões e dar um passo importante rumo à classificação.

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    Tudo sobre México x Coreia do Sul (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    México 🆚 Coreia do Sul
    Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo A

    📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México
    📺 Onde assistir: CazéTV

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔰 México
    Raul Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira; Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez e Julián Quiñones; Raúl Jiménez.
    Técnico: Javier Aguirre.

    🔵 Coreia do Sul
    Seunggyu Kim; Youngwoo Seol, Hanbeom Lee, Minjae Kim, Gihyuk Lee e Taeseok Lee; Inbeom Hwang e Seungho Paik; Jaesung Lee, Kangin Lee e Heung-min Son.
    Técnico: Myung Bo Hong.

    As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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