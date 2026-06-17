México x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 2° rodada da Copa do Mundo
México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O México chega embalado após vencer a África do Sul por 2 a 0 na estreia e assumir uma das primeiras posições do Grupo A. Atuando diante de sua torcida, a equipe comandada por Javier Aguirre busca mais uma vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final.
Apesar do resultado positivo na estreia, o treinador mexicano cobrou maior eficiência ofensiva da equipe. Para o confronto, os donos da casa terão um desfalque importante: o zagueiro César Montes, expulso na primeira rodada, está suspenso.
Do outro lado, a Coreia do Sul também começou a Copa com o pé direito. Os asiáticos venceram a República Tcheca por 2 a 1, de virada, e chegam confiantes para o duelo que vale a liderança isolada da chave.
A seleção comandada por Myung Bo Hong aposta na experiência de Heung-min Son, além da qualidade técnica de Lee Kang-in e Hwang In-beom, para tentar surpreender os anfitriões e dar um passo importante rumo à classificação.
Tudo sobre México x Coreia do Sul (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
México 🆚 Coreia do Sul
Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo A
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔰 México
Raul Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira; Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez e Julián Quiñones; Raúl Jiménez.
Técnico: Javier Aguirre.
🔵 Coreia do Sul
Seunggyu Kim; Youngwoo Seol, Hanbeom Lee, Minjae Kim, Gihyuk Lee e Taeseok Lee; Inbeom Hwang e Seungho Paik; Jaesung Lee, Kangin Lee e Heung-min Son.
Técnico: Myung Bo Hong.
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