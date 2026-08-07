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Chelsea x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações

Blues e Rossoneri se enfrentam neste sábado (8), em Jacarta, na Indonésia, em mais um teste de preparação para a temporada 2026/27

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
07/08/2026 08:22
Atualizado há 1 minutos
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Arte de onde assistir Chelsea x Milan, amistoso internacional
Chelsea e Milan disputam amistoso internacional em Jacarta, na Indonésia (Foto: Divulgação/ Lance!)
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Chelsea e Milan jogam no sábado (8) às 9h no GBK Stadium, Jacarta.
O amistoso é parte da preparação para a temporada 2026/27.
Chelsea tem ausências como Maxence Lacroix e Reece James, buscando recuperação.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Chelsea e Milan entram em campo neste sábado (8), às 9h (horário de Brasília), para um amistoso internacional no GBK Stadium, em Jacarta, Indonésia. O duelo faz parte da preparação das duas equipes para a temporada 2026/27 e terá transmissão da SportyNet, na TV por assinatura e também pelo YouTube.

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O amistoso entre Chelsea e Milan reúne dois gigantes do futebol europeu que vivem momentos de reconstrução. Os ingleses, comandados por Xabi Alonso, buscam recuperação após duas derrotas consecutivas na pré-temporada. Os italianos, sob o comando de Ruben Amorim, tentam conquistar a primeira vitória desde o início dos trabalhos.

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Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Escudo-MILAN
MIL
Amistoso
Amistoso Internacional
Data e Hora
8 de agosto de 2026; 9h00 (horário de Brasília) 
Local
GBK Stadium, Jacarta, Indonésia
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam Chelsea e Milan para o amistoso internacional?

O Chelsea chega para o amistoso contra o Milan com algumas ausências importantes. Maxence Lacroix, Enzo Fernández, Malo Gusto, Morgan Rogers e Reece James permanecem fora após a participação na Copa do Mundo. Danny Welbeck deve ganhar mais minutos, enquanto Robert Sánchez e Mike Penders seguem disputando a vaga de titular no gol.

Xabi Alonso orienta o Chelsea em amistoso preparatório para a temporada 20226/2027
Xabi Alonso vai comandar o Chelsea no amistoso diante do Milan. (Foto: May James / AFP)

No Milan, Christian Pulisic desfalca a equipe no amistoso contra o Chelsea por conta de uma lesão na coxa e não enfrentará seu ex-clube. Mario Gila também está em recuperação. Com Mike Maignan ainda ausente, Lorenzo Torriani deve ser mantido como titular. Gonçalo Ramos pode começar jogando, enquanto Rafael Leão e Luka Modric seguem em processo de reintegração ao elenco.

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Ficha Técnica: 

CHELSEA X MILAN - Amistoso internacional 
📲Sábado, 8 de agosto de 2026 
📍Estádio: GBK Stadium, Jacarta, na Indonésia
Horário: 9h00 (horário de Brasília) 
📺Onde assistir: SportyNet (Clique aqui para assistir ao vivo)

Prováveis escalações: 

CHELSEA (Técnico: Xabi Alonso)
Mike Penders; Josh Acheampong, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo e Jorrel Hato; Moises Caicedo e Romeo Lavia; Estevão, Cole Palmer e Jamie Gittens; João Pedro.

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MILAN (Técnico: Ruben Amorim)
Lorenzo Torriani; Filippo Terracciano, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Ardon Jashari e Pervis Estupiñán; Samuel Chukwueze e Christopher Nkunku; Gonçalo Ramos.

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