Chelsea x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações
Blues e Rossoneri se enfrentam neste sábado (8), em Jacarta, na Indonésia, em mais um teste de preparação para a temporada 2026/27
Chelsea e Milan entram em campo neste sábado (8), às 9h (horário de Brasília), para um amistoso internacional no GBK Stadium, em Jacarta, Indonésia. O duelo faz parte da preparação das duas equipes para a temporada 2026/27 e terá transmissão da SportyNet, na TV por assinatura e também pelo YouTube.
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O amistoso entre Chelsea e Milan reúne dois gigantes do futebol europeu que vivem momentos de reconstrução. Os ingleses, comandados por Xabi Alonso, buscam recuperação após duas derrotas consecutivas na pré-temporada. Os italianos, sob o comando de Ruben Amorim, tentam conquistar a primeira vitória desde o início dos trabalhos.
Ficha do jogo
Como chegam Chelsea e Milan para o amistoso internacional?
O Chelsea chega para o amistoso contra o Milan com algumas ausências importantes. Maxence Lacroix, Enzo Fernández, Malo Gusto, Morgan Rogers e Reece James permanecem fora após a participação na Copa do Mundo. Danny Welbeck deve ganhar mais minutos, enquanto Robert Sánchez e Mike Penders seguem disputando a vaga de titular no gol.
No Milan, Christian Pulisic desfalca a equipe no amistoso contra o Chelsea por conta de uma lesão na coxa e não enfrentará seu ex-clube. Mario Gila também está em recuperação. Com Mike Maignan ainda ausente, Lorenzo Torriani deve ser mantido como titular. Gonçalo Ramos pode começar jogando, enquanto Rafael Leão e Luka Modric seguem em processo de reintegração ao elenco.
Ficha Técnica:
⚽CHELSEA X MILAN - Amistoso internacional
📲Sábado, 8 de agosto de 2026
📍Estádio: GBK Stadium, Jacarta, na Indonésia
⏰Horário: 9h00 (horário de Brasília)
📺Onde assistir: SportyNet (Clique aqui para assistir ao vivo)
Prováveis escalações:
CHELSEA (Técnico: Xabi Alonso)
Mike Penders; Josh Acheampong, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo e Jorrel Hato; Moises Caicedo e Romeo Lavia; Estevão, Cole Palmer e Jamie Gittens; João Pedro.
MILAN (Técnico: Ruben Amorim)
Lorenzo Torriani; Filippo Terracciano, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Ardon Jashari e Pervis Estupiñán; Samuel Chukwueze e Christopher Nkunku; Gonçalo Ramos.
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