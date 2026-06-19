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Fifa define árbitro de Argentina x Áustria na Copa do Mundo

Juiz tem um jogo de Copa do Mundo na carreira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 14:45
Atualizado há 3 minutos
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Omar Amin durante o jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela Copa do Mundo
Omar Amin durante o jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

O árbitro egípcio Amin Omar irá apitar o jogo entre Argentina e Áustria, válido pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Na atual edição do torneio, o juiz comandou a partida entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela 1ª rodada do Grupo A.

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    Na Copa do Mundo, a Argentina busca a segunda vitória no torneio e uma classificação antecipada ao mata-mata. A equipe de Lionel Scaloni tem a chance de chegar aos seis pontos e não poderia ser alcançada por Áustria ou Argélia pelo confronto direto.

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    No entanto, a Áustria busca surpreender a favorita após a vitória sobre a Jordânia na rodada inaugural da Copa do Mundo. Os europeus buscam somar pontos para se aproximar de uma vaga no mata-mata pela primeira vez desde 1982.

    Aos 40 anos de idade, Amin Omar participa de sua primeira Copa do Mundo na carreira, embora tenha experiência em jogos de Copa Africana de Nações e Eliminatórias Africanas. O duelo entre Argentina e Áustria será o segundo do profissional em um Mundial.

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