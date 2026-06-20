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Argentina tem baixa confirmada para segundo jogo da Copa do Mundo

Lionel Scaloni já tem substituto para enfrentar a Áustria

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 10:43
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Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo
Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Argentina não contará com o lateral-direito Gonzalo Montiel para o jogo contra a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O atleta sofreu uma pequena lesão muscular na coxa direita na partida contra a Argélia, na terça-feira (16).

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    Embora não esteja 100% fisicamente, a ideia é que Montiel faça trabalhos no campo durante o fim de semana. A lesão atual não tem relação com o problema que o jogador do River Plate chegou em Kansas após ter se machucado na semifinal do Torneio Apertura diante do Rosário Central.

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    Com isso, Nahuel Molina irá assumir a vaga de titular após ter desfalcado a Argentina nos dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O atleta também chegou na seleção com um incômodo muscular, mas atuou nos últimos 45 minutos no jogo contra a Argélia.

    Enquanto isso, Montiel tem uma semana para se recuperar e voltar a estar disponível para Lionel Scaloni para o jogo contra a Jordânia, no dia 27 de junho. Embora não seja considerado titular, o atleta é visto como um jogador valioso no elenco.

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    Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo
    Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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