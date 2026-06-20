Argentina tem baixa confirmada para segundo jogo da Copa do Mundo Lionel Scaloni já tem substituto para enfrentar a Áustria

A Argentina não contará com o lateral-direito Gonzalo Montiel para o jogo contra a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O atleta sofreu uma pequena lesão muscular na coxa direita na partida contra a Argélia, na terça-feira (16).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora não esteja 100% fisicamente, a ideia é que Montiel faça trabalhos no campo durante o fim de semana. A lesão atual não tem relação com o problema que o jogador do River Plate chegou em Kansas após ter se machucado na semifinal do Torneio Apertura diante do Rosário Central.

continua após a publicidade

Com isso, Nahuel Molina irá assumir a vaga de titular após ter desfalcado a Argentina nos dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O atleta também chegou na seleção com um incômodo muscular, mas atuou nos últimos 45 minutos no jogo contra a Argélia.

Enquanto isso, Montiel tem uma semana para se recuperar e voltar a estar disponível para Lionel Scaloni para o jogo contra a Jordânia, no dia 27 de junho. Embora não seja considerado titular, o atleta é visto como um jogador valioso no elenco.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.