Argentina x Áustria Palpite – Análise e odds (22/06)
Veja os principais palpites de Argentina x Áustria pela Copa do Mundo 2026
A Argentina estreou na Copa do Mundo 2026 com uma goleada por 3 x 0 sobre a Argélia, protagonizada por um hat trick de Lionel Messi que igualou o recorde histórico de 16 gols em Copas do Mundo, do alemão Miroslav Klose.
Na segunda-feira, a atual campeã mundial enfrenta a Áustria no Dallas Stadium, em Arlington (Texas), pela segunda rodada do Grupo J.
Do outro lado, a Áustria de Ralf Rangnick também venceu na estreia: 3 x 1 sobre a Jordânia, no San Francisco Bay Area Stadium, em jogo que marcou o retorno dos austríacos a uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.
Melhores palpites para Argentina x Áustria pela Copa do Mundo
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h35 (20/06). Confira nossos guias e aprenda a como apostar na Copa do Mundo.
Análise da partida - Argentina busca confirmar favoritismo contra Áustria de Rangnick
A Argentina ocupa o primeiro lugar no ranking da FIFA e chega ao torneio com uma sequência de seis vitórias consecutivas.
Nos seis jogos preparatórios que antecederam a Copa, a equipe de Scaloni marcou 17 gols e sofreu apenas um, contra a Mauritânia (2 x 1 em março de 2026).
O desempenho contra a Argélia na estreia confirmou o padrão: domínio territorial, eficiência nas finalizações e a presença decisiva de Messi, que marcou de fora da área (17'), de dentro da grande área (60') e novamente com um chute preciso (76').
Com a vitória por 3 x 0, a Argentina lidera o Grupo J com saldo de gols positivo de três e caminha para a classificação antecipada em caso de novo triunfo.
A Áustria, por sua vez, ocupa a 21ª posição no ranking da FIFA e disputava uma Copa do Mundo pela primeira vez desde a edição de 1998, na França.
A equipe de Rangnick teve um 2025/2026 consistente nas eliminatórias europeias e nos amistosos preparatórios, acumulando cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos.
Contra a Jordânia, os austríacos abriram o placar com um golaço de Romano Schmid (20'), mas viram a Jordânia empatar no início do segundo tempo com Ali Olwan (50').
A virada definitiva veio somente nos minutos finais: um gol contra de Al Arab, após cobrança de escanteio (76'), e um pênalti convertido por Marko Arnautovic nos acréscimos (90+12').
O xG de 1,66 contra 0,53 da Jordânia mostra que a Áustria criou mais, mas sofreu para liquidar o jogo e teve dificuldades em bolas paradas defensivas.
Esse cenário será amplificado contra a Argentina, uma seleção capaz de punir cada brecha com jogadores do calibre de Messi, Julián Álvarez e Enzo Fernández.
Confrontos diretos entre Argentina e Áustria
Argentina e Áustria se enfrentaram apenas três vezes na história, com uma vitória para cada lado e um empate. O confronto mais expressivo aconteceu em maio de 1980, quando a Argentina goleou a Áustria por 5 x 1 em amistoso disputado na Europa.
O último encontro foi em maio de 1990 e terminou empatado em 1 x 1 em um amistoso disputado na Áustria.
A partida de segunda-feira será o primeiro encontro entre as duas seleções em uma Copa do Mundo, o que acrescenta peso histórico ao duelo pelo Grupo J.
Notícias de Argentina x Áustria
Argentina: desfalques e dúvidas
A principal baixa da Argentina é o lateral direito Gonzalo Montiel, do River Plate, que sofreu uma lesão muscular e foi descartado do jogo contra a Áustria.
Montiel foi titular na estreia contra a Argélia, mas deixou o campo no intervalo para a entrada de Nahuel Molina, que agora deve ocupar a posição desde o início.
O lateral esquerdo Nicolás Tagliafico, do Lyon, também lida com um problema muscular e segue como dúvida, embora tenha participado de treinos com o grupo nos últimos dias.
Na ausência de Tagliafico, Facundo Medina, do Marseille, deve permanecer como titular na lateral esquerda.
No ataque, a imprensa argentina aponta que Julián Álvarez deve assumir a posição de centroavante no lugar de Lautaro Martínez, que iniciou contra a Argélia mas foi substituído aos 55 minutos.
Leandro Paredes, do Boca Juniors, também pode ganhar minutos de acordo com o entorno da seleção.
Provável escalação da Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Medina; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Álvarez e Thiago Almada. Técnico: Lionel Scaloni.
Áustria: desfalques e dúvidas
A Áustria tem um elenco praticamente completo para o confronto contra a Argentina.
O lateral direito Stefan Posch, do Mainz 05, é a única dúvida na equipe e pode ser substituído por Konrad Laimer, do Bayern Munich, que desempenha a função com frequência na seleção.
No ataque, Rangnick surpreendeu ao iniciar com Saša Kalajdzic como centroavante contra a Jordânia, mas o substituiu no intervalo por Marko Arnautovic, que entrou e marcou o terceiro gol de pênalti.
A tendência é que Arnautovic, artilheiro histórico da seleção com 47 gols em 133 jogos, inicie como titular contra a Argentina.
David Alaba, capitão da equipe e jogador do Real Madrid, teve atuação segura na defesa na estreia e será peça-chave para conter o ataque argentino.
Provável escalação da Áustria (4-2-3-1): Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba e Mwene; X. Schlager e Seiwald; Schmid, Gregoritsch e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
Destaques individuais de Argentina x Áustria
Os técnicos - Scaloni x Rangnick, duas filosofias distintas
Lionel Scaloni
Scaloni assumiu a seleção argentina em 2018 e construiu um dos ciclos mais vitoriosos da história do futebol mundial: Copa América 2021, Finalíssima 2022 e Copa do Mundo 2022, no Qatar.
O treinador de 48 anos é conhecido pela gestão cuidadosa do grupo, pela capacidade de adaptar formações ao adversário e pela confiança depositada em um núcleo de jogadores que se manteve estável ao longo dos últimos cinco anos.
Ralf Rangnick
Rangnick, de 67 anos, é um dos idealizadores do modelo de jogo baseado em pressing intenso e transições rápidas que influenciou toda uma geração de treinadores na Alemanha.
O austríaco renovou seu contrato com a seleção até 2028 e classificou a equipe para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, com uma campanha sólida nas eliminatórias europeias.
Análise tática de Argentina x Áustria
A Argentina deve se posicionar no seu habitual 4-3-3, com Messi atuando pelo lado direito do ataque com liberdade para se movimentar para o centro.
A equipe de Scaloni prioriza a posse de bola e a construção paciente, mas também é capaz de acelerar em transições, como demonstrou nos dois primeiros gols contra a Argélia.
A Áustria, por outro lado, utiliza um 4-2-3-1 com pressing alto na saída de bola adversária, marca registrada de Rangnick.
A dupla de volantes Xaver Schlager e Nicolas Seiwald tem a função de cortar linhas de passe e iniciar contra-ataques rápidos, enquanto Sabitzer e Schmid ocupam os corredores com intensidade.
O embate tático central será entre o pressing austríaco e a qualidade técnica argentina na saída de bola.
Se a Áustria conseguir sustentar a pressão alta nos primeiros 20 a 30 minutos, poderá criar oportunidades nas costas da defesa argentina.
Porém, se a Argentina ultrapassar essa primeira linha de marcação, encontrará espaços generosos entre as linhas de meio-campo e defesa austríacas, algo que Messi e Álvarez sabem explorar com precisão.
Prognóstico de placar exato para Argentina x Áustria
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h52. (20/06) Jogue somente nas melhores casas de apostas do Brasil.
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