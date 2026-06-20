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Argentina x Áustria Palpite – Análise e odds (22/06)

Veja os principais palpites de Argentina x Áustria pela Copa do Mundo 2026

PorIesus PauloCampina Grande (PB)
20/06/2026 11:53
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A Argentina estreou na Copa do Mundo 2026 com uma goleada por 3 x 0 sobre a Argélia, protagonizada por um hat trick de Lionel Messi que igualou o recorde histórico de 16 gols em Copas do Mundo, do alemão Miroslav Klose.

Na segunda-feira, a atual campeã mundial enfrenta a Áustria no Dallas Stadium, em Arlington (Texas), pela segunda rodada do Grupo J.

Do outro lado, a Áustria de Ralf Rangnick também venceu na estreia: 3 x 1 sobre a Jordânia, no San Francisco Bay Area Stadium, em jogo que marcou o retorno dos austríacos a uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Argentina x Áustria pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h35 (20/06). Confira nossos guias e aprenda a como apostar na Copa do Mundo.

Análise da partida - Argentina busca confirmar favoritismo contra Áustria de Rangnick

A Argentina ocupa o primeiro lugar no ranking da FIFA e chega ao torneio com uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Nos seis jogos preparatórios que antecederam a Copa, a equipe de Scaloni marcou 17 gols e sofreu apenas um, contra a Mauritânia (2 x 1 em março de 2026).

O desempenho contra a Argélia na estreia confirmou o padrão: domínio territorial, eficiência nas finalizações e a presença decisiva de Messi, que marcou de fora da área (17'), de dentro da grande área (60') e novamente com um chute preciso (76').

Com a vitória por 3 x 0, a Argentina lidera o Grupo J com saldo de gols positivo de três e caminha para a classificação antecipada em caso de novo triunfo.

A Áustria, por sua vez, ocupa a 21ª posição no ranking da FIFA e disputava uma Copa do Mundo pela primeira vez desde a edição de 1998, na França.

A equipe de Rangnick teve um 2025/2026 consistente nas eliminatórias europeias e nos amistosos preparatórios, acumulando cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos.

Contra a Jordânia, os austríacos abriram o placar com um golaço de Romano Schmid (20'), mas viram a Jordânia empatar no início do segundo tempo com Ali Olwan (50').

A virada definitiva veio somente nos minutos finais: um gol contra de Al Arab, após cobrança de escanteio (76'), e um pênalti convertido por Marko Arnautovic nos acréscimos (90+12').

O xG de 1,66 contra 0,53 da Jordânia mostra que a Áustria criou mais, mas sofreu para liquidar o jogo e teve dificuldades em bolas paradas defensivas.

Esse cenário será amplificado contra a Argentina, uma seleção capaz de punir cada brecha com jogadores do calibre de Messi, Julián Álvarez e Enzo Fernández.

Confrontos diretos entre Argentina e Áustria

Argentina e Áustria se enfrentaram apenas três vezes na história, com uma vitória para cada lado e um empate. O confronto mais expressivo aconteceu em maio de 1980, quando a Argentina goleou a Áustria por 5 x 1 em amistoso disputado na Europa.

O último encontro foi em maio de 1990 e terminou empatado em 1 x 1 em um amistoso disputado na Áustria.

A partida de segunda-feira será o primeiro encontro entre as duas seleções em uma Copa do Mundo, o que acrescenta peso histórico ao duelo pelo Grupo J.

Notícias de Argentina x Áustria

Argentina: desfalques e dúvidas

A principal baixa da Argentina é o lateral direito Gonzalo Montiel, do River Plate, que sofreu uma lesão muscular e foi descartado do jogo contra a Áustria.

Montiel foi titular na estreia contra a Argélia, mas deixou o campo no intervalo para a entrada de Nahuel Molina, que agora deve ocupar a posição desde o início.

O lateral esquerdo Nicolás Tagliafico, do Lyon, também lida com um problema muscular e segue como dúvida, embora tenha participado de treinos com o grupo nos últimos dias.

Na ausência de Tagliafico, Facundo Medina, do Marseille, deve permanecer como titular na lateral esquerda.

No ataque, a imprensa argentina aponta que Julián Álvarez deve assumir a posição de centroavante no lugar de Lautaro Martínez, que iniciou contra a Argélia mas foi substituído aos 55 minutos.

Leandro Paredes, do Boca Juniors, também pode ganhar minutos de acordo com o entorno da seleção.

Provável escalação da Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Medina; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Álvarez e Thiago Almada. Técnico: Lionel Scaloni.

Áustria: desfalques e dúvidas

A Áustria tem um elenco praticamente completo para o confronto contra a Argentina.

O lateral direito Stefan Posch, do Mainz 05, é a única dúvida na equipe e pode ser substituído por Konrad Laimer, do Bayern Munich, que desempenha a função com frequência na seleção.

No ataque, Rangnick surpreendeu ao iniciar com Saša Kalajdzic como centroavante contra a Jordânia, mas o substituiu no intervalo por Marko Arnautovic, que entrou e marcou o terceiro gol de pênalti.

A tendência é que Arnautovic, artilheiro histórico da seleção com 47 gols em 133 jogos, inicie como titular contra a Argentina.

David Alaba, capitão da equipe e jogador do Real Madrid, teve atuação segura na defesa na estreia e será peça-chave para conter o ataque argentino.

Provável escalação da Áustria (4-2-3-1): Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba e Mwene; X. Schlager e Seiwald; Schmid, Gregoritsch e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Destaques individuais de Argentina x Áustria

Destaque da Argentina
Lionel Messi
Atacante · 38 anos · Camisa 10
16
Gols em Copas do Mundo (recorde igualado de Klose)
3
Gols na estreia vs Argélia (hat trick)
199
Jogos pela seleção argentina
117
Gols pela seleção argentina
Destaque da Áustria
Marcel Sabitzer
Meia-atacante · 32 anos · Camisa 9
26
Gols pela seleção austríaca em 98 jogos
98
Jogos pela seleção da Áustria
5W 1E
Resultados da Áustria nos últimos seis jogos
13
Gols marcados pela Áustria nos últimos seis jogos

Os técnicos - Scaloni x Rangnick, duas filosofias distintas

Lionel Scaloni

Scaloni assumiu a seleção argentina em 2018 e construiu um dos ciclos mais vitoriosos da história do futebol mundial: Copa América 2021, Finalíssima 2022 e Copa do Mundo 2022, no Qatar.

O treinador de 48 anos é conhecido pela gestão cuidadosa do grupo, pela capacidade de adaptar formações ao adversário e pela confiança depositada em um núcleo de jogadores que se manteve estável ao longo dos últimos cinco anos.

Ralf Rangnick

Rangnick, de 67 anos, é um dos idealizadores do modelo de jogo baseado em pressing intenso e transições rápidas que influenciou toda uma geração de treinadores na Alemanha.

O austríaco renovou seu contrato com a seleção até 2028 e classificou a equipe para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, com uma campanha sólida nas eliminatórias europeias.

Análise tática de Argentina x Áustria

A Argentina deve se posicionar no seu habitual 4-3-3, com Messi atuando pelo lado direito do ataque com liberdade para se movimentar para o centro.

A equipe de Scaloni prioriza a posse de bola e a construção paciente, mas também é capaz de acelerar em transições, como demonstrou nos dois primeiros gols contra a Argélia.

A Áustria, por outro lado, utiliza um 4-2-3-1 com pressing alto na saída de bola adversária, marca registrada de Rangnick.

A dupla de volantes Xaver Schlager e Nicolas Seiwald tem a função de cortar linhas de passe e iniciar contra-ataques rápidos, enquanto Sabitzer e Schmid ocupam os corredores com intensidade.

O embate tático central será entre o pressing austríaco e a qualidade técnica argentina na saída de bola.

Se a Áustria conseguir sustentar a pressão alta nos primeiros 20 a 30 minutos, poderá criar oportunidades nas costas da defesa argentina.

Porém, se a Argentina ultrapassar essa primeira linha de marcação, encontrará espaços generosos entre as linhas de meio-campo e defesa austríacas, algo que Messi e Álvarez sabem explorar com precisão.

Prognóstico de placar exato para Argentina x Áustria

Previsão de placar
Argentina 2 x 0 Áustria - Odd 7,00 na Br4bet
A superioridade técnica da Argentina e o favoritismo claro das casas de apostas apontam para um resultado controlado. A Áustria tende a avançar suas linhas de marcação, o que pode abrir espaços para os contra-ataques argentinos. Com Álvarez e Messi no ataque, o cenário favorece um triunfo sem sobressaltos dos sul-americanos.
A Argentina manteve a meta inviolada em cinco dos últimos seis jogos, sofrendo apenas um gol no período (contra a Mauritânia)
A Áustria sofreu gols em três dos últimos seis jogos, incluindo um sofrido no segundo tempo contra a Jordânia na estreia da Copa
A Áustria marcou apenas um gol por partida contra Bósnia (1 x 1), Coreia do Sul (1 x 0) e Tunísia (1 x 0), seus três adversários mais organizados no ciclo preparatório, sugerindo dificuldade ofensiva contra defesas estruturadas
O pressing alto da Áustria pode deixar espaços nas costas da defesa, algo que Messi e Álvarez têm capacidade de explorar em profundidade
A Argentina lidera o Grupo J com saldo de gols de +3, contra +2 da Áustria, o que torna esta partida decisiva para o primeiro lugar e uma chave mais favorável nas oitavas

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h52. (20/06) Jogue somente nas melhores casas de apostas do Brasil.

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