Alemanha x Costa do Marfim Palpite – Análise e odds (20/06)
Veja os principais palpites de Alemanha x Costa do Marfim pela Copa do Mundo 2026
A Alemanha atropelou Curaçao por 7 x 1 na estreia e chegou à segunda rodada do Grupo E com o melhor saldo ofensivo de toda a fase de grupos da Copa do Mundo 2026, enquanto a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 x 0 com gol de Amad Diallo aos 90 minutos, encerrando uma série de 19 jogos de invencibilidade da seleção equatoriana.
As duas seleções somam três pontos e agora disputam a liderança isolada da chave no Toronto Stadium, em Toronto, no Canadá, pela segunda rodada do Mundial. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.
Melhores palpites para Alemanha x Costa do Marfim pela Copa do Mundo
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 10h58 (18/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.
Análise da partida - Confronto direto pela ponta do Grupo E
A goleada por 7 x 1 sobre Curaçao representou a maior marca ofensiva da seleção alemã em Copas desde o histórico 7 x 1 sobre o Brasil na semi-final de 2014.
Kai Havertz marcou duas vezes na estreia, Joshua Kimmich distribuiu duas assistências e até Nico Schlotterbeck, zagueiro, balançou as redes.
O xG (gols esperados) médio de 4,22 na Copa indica que o volume ofensivo não foi obra do acaso, e sim consequência de um ataque que cria chances em abundância.
A fase da Mannschaft é impressionante: seis vitórias consecutivas antes deste jogo, incluindo triunfos sobre Suíça (4 x 3), Gana (2 x 1), Finlândia (4 x 0) e Estados Unidos (2 x 1), todos em 2026.
A Costa do Marfim, atual campeã da Copa das Nações Africanas de 2023, chegou ao Mundial com uma sequência de quatro vitórias seguidas que inclui resultados de peso.
A seleção de Emerse Faé bateu a Coreia do Sul por 4 x 0 fora de casa, a Escócia por 1 x 0 e, poucos dias antes da Copa, surpreendeu a França por 2 x 1 em solo francês.
Contra o Equador, os Elefantes não tiveram a posse de bola (48% de média no torneio, contra 65% da Alemanha, segundo dados da ESPN), mas mostraram resiliência para suportar a pressão e decidir nos minutos finais.
Três das quatro vitórias recentes dos Elefantes vieram contra seleções entre as 25 melhores do ranking FIFA, o que evidencia uma evolução competitiva significativa.
A diferença de ranking FIFA (Alemanha em 9º, Costa do Marfim em 30º) reflete a distância técnica entre os elencos, mas não traduz a consistência que os africanos construíram nas últimas janelas internacionais.
Confrontos diretos entre Alemanha e Costa do Marfim
O histórico de confrontos diretos entre Alemanha e Costa do Marfim é praticamente inexistente em partidas oficiais.
O único duelo registrado aconteceu em 18 de novembro de 2009, em um amistoso que terminou empatado em 2 x 2.
Nem a Alemanha, nem a Costa do Marfim saem com vantagem nesse retrospecto, mas o cenário é completamente diferente do que era há 17 anos: são equipes renovadas, com técnicos distintos e filosofias de jogo próprias, o que torna o confronto direto do passado uma referência frágil para qualquer projeção.
Notícias de Alemanha x Costa do Marfim
Alemanha: desfalques e dúvidas
A Alemanha não reportou lesões no elenco após a goleada sobre Curaçao, o que permite a Nagelsmann repetir a base titular.
Manuel Neuer, aos 40 anos, segue como titular absoluto no gol.
A linha defensiva com Kimmich pela direita, Tah e Schlotterbeck na zaga e Nathaniel Brown pela esquerda também contribuiu ofensivamente (Schlotterbeck marcou, Kimmich distribuiu assistências), embora a equipe não tenha mantido clean sheet no torneio.
No meio, Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha formam a dupla de volantes, com Nmecha contribuindo também com um gol na estreia.
Florian Wirtz, Jamal Musiala e Leroy Sané compõem o trio ofensivo atrás de Havertz, que lidera a artilharia alemã na Copa com dois gols.
A dúvida fica por conta de possíveis rotações estratégicas, já que Nagelsmann pode poupar algum titular pensando na última rodada contra o Equador, mas o confronto direto pela liderança reduz essa possibilidade.
Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
Costa do Marfim: desfalques e dúvidas
A principal baixa da Costa do Marfim para este jogo é o atacante Elye Wahi, do Nice.
A Federação Marfinense de Futebol (FIF) confirmou que Wahi não viajou ao Canadá porque as autorizações administrativas para entrada no território canadense não foram obtidas, em meio a uma investigação sobre suposta corrupção esportiva envolvendo um cartão amarelo em uma partida da Ligue 1.
A FIF reafirmou confiança no jogador, mas a ausência é concreta para o jogo contra a Alemanha.
O zagueiro Evan N'Dicka, da Roma, segue fora por lesão muscular na coxa e não tem previsão de retorno durante a fase de grupos.
Três titulares terminaram o jogo contra o Equador com cartão amarelo (Seko Fofana, Franck Kessié e Guéla Doué), o que pede cautela, mas não os impede de atuar.
Com a ausência de Wahi, Oumar Diakité (30 jogos e seis gols pela seleção) é o substituto natural para o ataque ao lado de Nicolas Pépé.
Provável escalação da Costa do Marfim (4-4-2): Fofana; Doué, Singo, Agbadou e Konan; Diallo, Seko Fofana, Kessié e Yan Diomandé; Diakité e Pépé. Técnico: Emerse Faé.
Destaques individuais de Alemanha x Costa do Marfim
Os técnicos - Gerações distintas, ambições paralelas
Julian Nagelsmann
Nagelsmann assumiu a seleção alemã em setembro de 2023 e conduziu uma reconstrução rápida que levou a Alemanha às quartas de final da Euro 2024 e a uma campanha dominante nas eliminatórias para esta Copa.
O treinador de 38 anos é conhecido pela versatilidade tática e pela confiança em jogadores jovens, e a escalação contra Curaçao, que incluiu cinco jogadores de até 25 anos entre os titulares, reflete essa filosofia.
Emerse Faé
Faé assumiu a seleção durante a Copa das Nações Africanas de 2023, em circunstâncias incomuns, substituindo Jean-Louis Gasset no meio do torneio, e levou os Elefantes ao título continental.
A permanência no cargo foi merecida: desde então, construiu uma equipe pragmática e resiliente, com três vitórias consecutivas nos amistosos preparatórios para a Copa (Coreia do Sul, Escócia e França) e um estilo baseado em disciplina defensiva e transições rápidas.
Análise tática de Alemanha x Costa do Marfim
A Alemanha deve se posicionar no 4-2-3-1 que é a marca de Nagelsmann, com Musiala e Wirtz atuando entre linhas e Sané buscando profundidade pela direita.
O pressing alto alemão, iniciado já na saída de bola adversária, tem como objetivo recuperar a posse em zonas avançadas e criar oportunidades antes que a defesa rival se organize.
A Costa do Marfim tende a adotar um 4-4-2 compacto com linhas baixas, cedendo território mas protegendo a área, como fez contra o Equador, partida em que registrou apenas 48% de posse de bola.
A chave tática está nos corredores laterais: os alas alemães (Sané e Wirtz) terão superioridade individual contra os laterais marfinenses, e a capacidade de Kimmich de projetar-se desde a posição de lateral-direito adiciona mais uma camada ofensiva.
O ponto frágil da Alemanha é o espaço que surge nas costas da linha de marcação quando o pressing é quebrado, algo que Faé pode explorar com a velocidade de Amad Diallo e Yan Diomandé nos contra-ataques.
Prognóstico de placar exato para Alemanha x Costa do Marfim
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h01. (18/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Tudo sobre