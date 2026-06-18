Alemanha x Costa do Marfim Palpite – Análise e odds (20/06)

Veja os principais palpites de Alemanha x Costa do Marfim pela Copa do Mundo 2026

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A Alemanha atropelou Curaçao por 7 x 1 na estreia e chegou à segunda rodada do Grupo E com o melhor saldo ofensivo de toda a fase de grupos da Copa do Mundo 2026, enquanto a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 x 0 com gol de Amad Diallo aos 90 minutos, encerrando uma série de 19 jogos de invencibilidade da seleção equatoriana.

As duas seleções somam três pontos e agora disputam a liderança isolada da chave no Toronto Stadium, em Toronto, no Canadá, pela segunda rodada do Mundial. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Alemanha x Costa do Marfim pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Confronto direto pela ponta do Grupo E

A goleada por 7 x 1 sobre Curaçao representou a maior marca ofensiva da seleção alemã em Copas desde o histórico 7 x 1 sobre o Brasil na semi-final de 2014.

Kai Havertz marcou duas vezes na estreia, Joshua Kimmich distribuiu duas assistências e até Nico Schlotterbeck, zagueiro, balançou as redes.

O xG (gols esperados) médio de 4,22 na Copa indica que o volume ofensivo não foi obra do acaso, e sim consequência de um ataque que cria chances em abundância.

A fase da Mannschaft é impressionante: seis vitórias consecutivas antes deste jogo, incluindo triunfos sobre Suíça (4 x 3), Gana (2 x 1), Finlândia (4 x 0) e Estados Unidos (2 x 1), todos em 2026.

A Costa do Marfim, atual campeã da Copa das Nações Africanas de 2023, chegou ao Mundial com uma sequência de quatro vitórias seguidas que inclui resultados de peso.

A seleção de Emerse Faé bateu a Coreia do Sul por 4 x 0 fora de casa, a Escócia por 1 x 0 e, poucos dias antes da Copa, surpreendeu a França por 2 x 1 em solo francês.

Contra o Equador, os Elefantes não tiveram a posse de bola (48% de média no torneio, contra 65% da Alemanha, segundo dados da ESPN), mas mostraram resiliência para suportar a pressão e decidir nos minutos finais.

Três das quatro vitórias recentes dos Elefantes vieram contra seleções entre as 25 melhores do ranking FIFA, o que evidencia uma evolução competitiva significativa.

A diferença de ranking FIFA (Alemanha em 9º, Costa do Marfim em 30º) reflete a distância técnica entre os elencos, mas não traduz a consistência que os africanos construíram nas últimas janelas internacionais.

Confrontos diretos entre Alemanha e Costa do Marfim

O histórico de confrontos diretos entre Alemanha e Costa do Marfim é praticamente inexistente em partidas oficiais.

O único duelo registrado aconteceu em 18 de novembro de 2009, em um amistoso que terminou empatado em 2 x 2.

Nem a Alemanha, nem a Costa do Marfim saem com vantagem nesse retrospecto, mas o cenário é completamente diferente do que era há 17 anos: são equipes renovadas, com técnicos distintos e filosofias de jogo próprias, o que torna o confronto direto do passado uma referência frágil para qualquer projeção.

Notícias de Alemanha x Costa do Marfim

Alemanha: desfalques e dúvidas

A Alemanha não reportou lesões no elenco após a goleada sobre Curaçao, o que permite a Nagelsmann repetir a base titular.

Manuel Neuer, aos 40 anos, segue como titular absoluto no gol.

A linha defensiva com Kimmich pela direita, Tah e Schlotterbeck na zaga e Nathaniel Brown pela esquerda também contribuiu ofensivamente (Schlotterbeck marcou, Kimmich distribuiu assistências), embora a equipe não tenha mantido clean sheet no torneio.

No meio, Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha formam a dupla de volantes, com Nmecha contribuindo também com um gol na estreia.

Florian Wirtz, Jamal Musiala e Leroy Sané compõem o trio ofensivo atrás de Havertz, que lidera a artilharia alemã na Copa com dois gols.

A dúvida fica por conta de possíveis rotações estratégicas, já que Nagelsmann pode poupar algum titular pensando na última rodada contra o Equador, mas o confronto direto pela liderança reduz essa possibilidade.

Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Costa do Marfim: desfalques e dúvidas

A principal baixa da Costa do Marfim para este jogo é o atacante Elye Wahi, do Nice.

A Federação Marfinense de Futebol (FIF) confirmou que Wahi não viajou ao Canadá porque as autorizações administrativas para entrada no território canadense não foram obtidas, em meio a uma investigação sobre suposta corrupção esportiva envolvendo um cartão amarelo em uma partida da Ligue 1.

A FIF reafirmou confiança no jogador, mas a ausência é concreta para o jogo contra a Alemanha.

O zagueiro Evan N'Dicka, da Roma, segue fora por lesão muscular na coxa e não tem previsão de retorno durante a fase de grupos.

Três titulares terminaram o jogo contra o Equador com cartão amarelo (Seko Fofana, Franck Kessié e Guéla Doué), o que pede cautela, mas não os impede de atuar.

Com a ausência de Wahi, Oumar Diakité (30 jogos e seis gols pela seleção) é o substituto natural para o ataque ao lado de Nicolas Pépé.

Provável escalação da Costa do Marfim (4-4-2): Fofana; Doué, Singo, Agbadou e Konan; Diallo, Seko Fofana, Kessié e Yan Diomandé; Diakité e Pépé. Técnico: Emerse Faé.

Destaques individuais de Alemanha x Costa do Marfim

Destaque da Alemanha Kai Havertz 2 Gols na Copa do Mundo 2026 (1 jogo) 22 Gols pela Alemanha (58 jogos) 6 Vitórias consecutivas da Alemanha 7 Gols da Alemanha na estreia (7 x 1 vs Curaçao) Destaque da Costa do Marfim Amad Diallo 1 Gol na Copa 2026 (decisivo aos 90' vs Equador) 6 Gols pela Costa do Marfim (19 jogos) 4 Vitórias da CdM nos últimos 5 jogos 19 Jogos de invencibilidade do Equador encerrados pelo seu gol

Os técnicos - Gerações distintas, ambições paralelas

Julian Nagelsmann

Nagelsmann assumiu a seleção alemã em setembro de 2023 e conduziu uma reconstrução rápida que levou a Alemanha às quartas de final da Euro 2024 e a uma campanha dominante nas eliminatórias para esta Copa.

O treinador de 38 anos é conhecido pela versatilidade tática e pela confiança em jogadores jovens, e a escalação contra Curaçao, que incluiu cinco jogadores de até 25 anos entre os titulares, reflete essa filosofia.

Emerse Faé

Faé assumiu a seleção durante a Copa das Nações Africanas de 2023, em circunstâncias incomuns, substituindo Jean-Louis Gasset no meio do torneio, e levou os Elefantes ao título continental.

A permanência no cargo foi merecida: desde então, construiu uma equipe pragmática e resiliente, com três vitórias consecutivas nos amistosos preparatórios para a Copa (Coreia do Sul, Escócia e França) e um estilo baseado em disciplina defensiva e transições rápidas.

Análise tática de Alemanha x Costa do Marfim

A Alemanha deve se posicionar no 4-2-3-1 que é a marca de Nagelsmann, com Musiala e Wirtz atuando entre linhas e Sané buscando profundidade pela direita.

O pressing alto alemão, iniciado já na saída de bola adversária, tem como objetivo recuperar a posse em zonas avançadas e criar oportunidades antes que a defesa rival se organize.

A Costa do Marfim tende a adotar um 4-4-2 compacto com linhas baixas, cedendo território mas protegendo a área, como fez contra o Equador, partida em que registrou apenas 48% de posse de bola.

A chave tática está nos corredores laterais: os alas alemães (Sané e Wirtz) terão superioridade individual contra os laterais marfinenses, e a capacidade de Kimmich de projetar-se desde a posição de lateral-direito adiciona mais uma camada ofensiva.

O ponto frágil da Alemanha é o espaço que surge nas costas da linha de marcação quando o pressing é quebrado, algo que Faé pode explorar com a velocidade de Amad Diallo e Yan Diomandé nos contra-ataques.

Prognóstico de placar exato para Alemanha x Costa do Marfim

Previsão de placar Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim - Odd 8,00 na Br4bet A Alemanha deve controlar a partida com pressão alta e volume ofensivo, mas a resiliência defensiva da Costa do Marfim e sua capacidade de marcar nos minutos finais indicam que os Elefantes podem encontrar o caminho do gol. O cenário mais provável é um triunfo alemão sem folga. O placar de 2 x 1 para a Alemanha tem probabilidade de 9,74% segundo modelo estatístico do Sports Mole, sendo o resultado mais provável da partida A Alemanha abriu o placar em nove dos últimos 11 jogos disputados, segundo dados da Academia das Apostas Brasil A Costa do Marfim registrou gols após os 80 minutos em cinco das últimas sete partidas, o que sustenta a projeção de gol marfinense A probabilidade de ambas as equipes marcarem nesta partida é de 56,65%, segundo análise do Sports Mole A Alemanha não mantém clean sheet em Copas do Mundo há sete partidas consecutivas, um padrão que reforça a expectativa de gol da Costa do Marfim

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h01. (18/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.