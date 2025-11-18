Rômulo Mendonça revela temor com possível aposentadoria de Lebron: 'Não estou preparado'

Lebron James está perto de estrear na temporada da NBA de 2025/26. O astro da principal liga de basquete do mundo foi reintegrado ao elenco do Los Angelers Lakers, no último domingo, e é esperado que ele entre em quadra, nesta terça-feira (18), contra o Utah Jazz. Ao Lance!, o narrador Rômulo Mendonça revelou temer o fim da carreira do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Lance de Neymar em Santos x Palmeiras impressiona argentinos: 'Difícil digerir'

A principal voz das narrações da NBA na cobertura da Amazon Prime afirmou não está preparado para um adeus. Aos 40 anos, Lebron James se encaminha para as últimas temporadas da carreira na liga, mas ainda adota suspense referente ao momento final.

— Vai ser triste. Recentemente ele (Lebron) fez uma brincadeirinha lá, sobre um suposto anúncio e no final era uma propaganda de um conhaque. Mas antes de confirmar isso, confesso que fiquei com um temor de uma confirmação de aposentadoria. Fiquei mal. Não estou preparado. Mesmo sabendo que é inevitável. Não sei se ele fica por mais dois anos. Acho que a realidade dele já é de não ser mais aquele jogador regular ao logo da temporada. — iniciou o narrador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Os Lakers vão ter que saber utilizado de maneira cirúrgica em momentos certos da temporada. Terá que jogar em momentos específicos. Essa é a realidade dele hoje. Mas convenhamos, mais de 20 anos na liga é meio que inevitável. O importante é que ele ainda consiga estar envolvido em uma luta pelo título. Isso ainda é possível. Acho que ele fica mais dois anos, talvez esperar o outro filho o Bryce, por mais que ele negue, não acredito — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lebron James

A temporada de 2025/2026 da NBA irá começar para Lebron James apenas em novembro. Caso a presença do atleta seja confirmada na partida contra o Utah Jazz, desta terça-feira (18), o camisa 23 estreará após 14 jogos disputados pelos Lakers.

continua após a publicidade

O momento de ausência aconteceu por conta de uma recuperação de lesão. Antes do início da atual temporada, o ala-pivô foi diagnosticado com ciática, o que o afastou da preparação para o início do campeonato.

Após 28 dias da estreia da temporada, Lebron está perto de retornar as quadras. Sem ele, os Lakers conseguiu ter um bom início de campeonato, tendo 10 vitórias e apenas 4 derrotas nos últimos jogos. O recorde credencia a equipe a ocupar a 4ª colocação do Oeste.