Rômulo Mendonça projeta playoffs da NBA e futuro de brasileiros

O jornalista Rômulo Mendonça analisou o cenário dos playoffs da NBA e destacou a condição física das equipes como elemento determinante na disputa pelo título. O narrador avaliou as chances do bicampeonato do Oklahoma City Thunder e a situação dos brasileiros Gui Santos e Tiago Splitter na liga.

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A análise do jornalista sobre os favoritos ao título considera a saúde dos atletas como fator principal. Ele mencionou que a defesa do Denver Nuggets representa uma preocupação para uma equipe, mesmo com o bom momento da franquia.

— Tudo gira em torno de quão saudável vai estar cada equipe. O elenco do OKC é forte e tem personalidade, mas a saúde de peças como Jalen Williams e o impacto do Wembanyama ditarão o ritmo. Embora o Denver Nuggets esteja voando, a defesa deles me incomoda para um time que quer ser campeão — avaliou Rômulo Mendonça em entrevista à Betfair.

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Na Conferência Leste, o Boston Celtics foi apontado como principal favorito. Mendonça indicou que apenas uma lesão de Jayson Tatum poderia comprometer a chegada da equipe à final. Detroit e New York foram identificados como os candidatos mais prováveis a enfrentar o domínio do time de Boston na conferência.

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Brasileiros na NBA

Sobre Gui Santos, brasileiro do Golden State, Rômulo reconheceu a dedicação do jogador, mas expressou incerteza quanto à manutenção dessa minutagem quando o time estiver com todos os jogadores disponíveis. O brasileiro recebeu minutos consideráveis na temporada regular devido às lesões no elenco da equipe californiana.

— O Gui é fantástico, um cara obcecado e dedicado. Merece espaço. Ele jogou bastante na temporada regular porque o elenco de Golden State parecia uma enfermaria. Tenho dúvidas se, com o time completo, o Kerr manterá essa minutagem. Não sei se o técnico se deixará seduzir pelo talento do brasileiro a longo prazo — disse.

Disputa direta nas séries dos <em>playoffs</em> da NBA têm início marcado para o dia 18 de abril (Foto: Rocky Widner/Nbae/Getty Images/Afp)

Quanto a Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers e primeiro brasileiro a ocupar o cargo de treinador principal na NBA, a avaliação foi positiva.

— Ele é o nome mais indicado, com uma carreira sólida na Europa e na NBA sendo até campeão. Enfrentou o desafio de perder o Scott Henderson e ainda assim potencializou o Deni Avdija. O Tiago mereceu essa chance como treinador principal, não é mais um interino precisando se provar, tenho convicção que devem efetivar ele para a próxima temporada, pois já conquistou um ótimo resultado classificando a equipe aos playoffs da NBA — declarou sobre Splitter.