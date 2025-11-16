Rômulo Mendonça fala sobre narrações no Brasileirão e cita Galvão Bueno

O narrador Rômulo Mendonça passou a transmitir as partidas do Brasileirão nesta atual temporada. Durante 2025, ele dividiu as narrações das partidas da Amazon Prime com o icônico narrador Galvão Bueno. Ao Lance! ele compartilhou bastidores da experiência.

O locutor, que ficou famoso por transmitir jogos das principais ligas do esporte norte-americano, como a NBA, adicionou o futebol no currículo. Ao falar sobre a experiência, Rômulo reconheceu dificuldades para se adaptar ao novo esporte e citou Galvão Bueno.

— A NBA é meu foco principal, mas sempre busquei mirar o futebol brasileiro. É uma mudança de carreira sensacional. Sou bastante crítico a minha narração, mas sinto que estou evoluindo. Ela está mais intensa e dinâmica. Tem sido uma experiência fantástica — iniciou o narrador, antes de completar.

— O Galvão é um nome histórico da narração. Era algo impensável, para mim, estar dividindo transmissões de um campeonato com ele. É algo inacreditável. Mas é tudo num contexto, onde a cada dia que passa, tenho mais certeza que acertei em migrar para a Amazon Prime — concluiu.

Brasileirão

Faltam apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Três equipes ainda sonham com o título da competição. Tratam-se de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiros, atuais primeiro, segundo e terceiro colocados.

As últimas rodadas do Brasileirão prometem ser emocionantes. Principalmente, para Flamengo e Palmeiras. As equipes estão empatadas em números de pontos (68) na liderança do torneio. O Alviverde mantém a ponta da tabela por somar uma vitória a mais que o rival.

Por outro lado, com 64 pontos, o Cruzeiro corre por fora. A equipe celeste se encontra na terceira colocação de forma confortável, há cinco pontos do quarto colocado, o Mirassol (59).