Spurs x Knicks: confira datas e horários das finais da NBA

Jogo 1 da série decisiva acontece nesta quarta-feira (3)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/05/2026
14:16
San Antonio Spurs foi campeão da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
San Antonio Spurs foi campeão da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
O San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder no decisivo jogo 7 por 111 a 103 e conquistou a Conferência Oeste da NBA. Na outra costa dos Estados Unidos, o New York Knicks já estava classificado para as finais da liga. Agora, Knicks e Thunder se enfrentam na briga pelo troféu da NBA.

As finais são disputadas em série de "melhor de sete". A primeira equipe que vencer quatro partidas se consagra campeã da NBA. O Thunder busca o sexto título da franquia. Já o Knicks busca levantar o troféu pela terceira vez - a última foi em 1972/73.

Veja a agenda completa das finais da NBA 2025/26

San Antonio Spurs x New York Knicks

  • 3/06 (segunda-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
  • 5/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
  • 8/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
  • 10/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
  • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
  • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
  • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

NBA terá um campeão diferente pelo oitavo ano consecutivo

A definição do duelo entre Spurs Knicks na final significa que a NBA terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva, ou seja, desde 2018. O recorde foi batido na edição passada, quando o Thunder levantou o troféu da liga e superou a marca de seis campeões diferentes em seis anos, o que havia acontecido entre 1975 e 1980.

Knicks atropela Cavs e é campeão da Conferência Leste (Foto: David L. Nemec/NBAE via Getty Images/AFP)
