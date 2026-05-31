Spurs x Knicks: confira datas e horários das finais da NBA
Jogo 1 da série decisiva acontece nesta quarta-feira (3)
O San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder no decisivo jogo 7 por 111 a 103 e conquistou a Conferência Oeste da NBA. Na outra costa dos Estados Unidos, o New York Knicks já estava classificado para as finais da liga. Agora, Knicks e Thunder se enfrentam na briga pelo troféu da NBA.
As finais são disputadas em série de "melhor de sete". A primeira equipe que vencer quatro partidas se consagra campeã da NBA. O Thunder busca o sexto título da franquia. Já o Knicks busca levantar o troféu pela terceira vez - a última foi em 1972/73.
Veja a agenda completa das finais da NBA 2025/26
San Antonio Spurs x New York Knicks
- 3/06 (segunda-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 5/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 8/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 10/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
*Se necessário
NBA terá um campeão diferente pelo oitavo ano consecutivo
A definição do duelo entre Spurs e Knicks na final significa que a NBA terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva, ou seja, desde 2018. O recorde foi batido na edição passada, quando o Thunder levantou o troféu da liga e superou a marca de seis campeões diferentes em seis anos, o que havia acontecido entre 1975 e 1980.
