San Antonio Spurs e New York Knicks chegam à final e ampliam recorde na NBA
Liga terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva
Neste sábado (31), o San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder no decisivo jogo 7 por 111 a 103 e conquistou a Conferência Oeste da NBA. Agora, tem pela frente o New York Knicks na final da liga. O confronto é traço do equilíbrio que vem marcando a NBA nos últimos anos e amplia um recorde na competição.
A definição do duelo entre Spurs e Knicks na final significa que a NBA terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva, ou seja, desde 2018. O recorde foi batido na edição passada, quando o Thunder levantou o troféu da liga e superou a marca de seis campeões diferentes em seis anos, o que havia acontecido entre 1975 e 1980.
Confira os últimos campeões da NBA
- 2018/19 - Toronto Raptors
- 2019/20 - Los Angeles Lakers
- 2020/21 - Milwaukee Bucks
- 2021/22 - Golden State Warriors
- 2022/23 - Denver Nuggets
- 2023/24 - Boston Celtics
- 2024/25 - Oklahoma City Thunder
- 2025/26 - San Antonio Spurs ou New York Knicks
A final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks
A decisão do campeão da Conferência Oeste da NBA aconteceu no jogo 7, com vitória do Spurs sobre o Thunder. Na final da liga, o San Antonio encontra o Kinics em reedição das finais da temporada de 1998/99. Na ocasião, quem se deu melhor foi o Spurs, que fechou a série em 4 a 1.
Neste ano, o San Antonio se apoia no brilho de Wembanyama para sair campeão pela sexta vez na história. Já o Knicks busca levantar o troféu pela terceira vez - a última foi em 1972/73. Veja o calendário das finais da NBA 2025/26 (em horários de Brasília):
- 3/06 - Spurs x Knicks - 21h30
- 5/06 - Spurs x Knicks - 21h30
- 8/06 - Knicks x Spurs - 21h30
- 10/06 - Knicks x Spurs - 21h30
- 13/06 - Spurs x Knicks - 21h30*
- 16/06 - Knicks x Spurs - 21h30*
- 19/03 - Spurs x Knicks - 21h30*
*Se necessário
