San Antonio Spurs e New York Knicks chegam à final e ampliam recorde na NBA

Liga terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/05/2026
08:44
San Antonio Spurs é campeão da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: Zach Beeker / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
San Antonio Spurs é campeão da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: Zach Beeker / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Neste sábado (31), o San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder no decisivo jogo 7 por 111 a 103 e conquistou a Conferência Oeste da NBA. Agora, tem pela frente o New York Knicks na final da liga. O confronto é traço do equilíbrio que vem marcando a NBA nos últimos anos e amplia um recorde na competição.

A definição do duelo entre Spurs e Knicks na final significa que a NBA terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva, ou seja, desde 2018. O recorde foi batido na edição passada, quando o Thunder levantou o troféu da liga e superou a marca de seis campeões diferentes em seis anos, o que havia acontecido entre 1975 e 1980.

Confira os últimos campeões da NBA

  1. 2018/19 - Toronto Raptors
  2. 2019/20 - Los Angeles Lakers
  3. 2020/21 - Milwaukee Bucks
  4. 2021/22 - Golden State Warriors
  5. 2022/23 - Denver Nuggets
  6. 2023/24 - Boston Celtics
  7. 2024/25 - Oklahoma City Thunder
  8. 2025/26 - San Antonio Spurs ou New York Knicks

A final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks

A decisão do campeão da Conferência Oeste da NBA aconteceu no jogo 7, com vitória do Spurs sobre o Thunder. Na final da liga, o San Antonio encontra o Kinics em reedição das finais da temporada de 1998/99. Na ocasião, quem se deu melhor foi o Spurs, que fechou a série em 4 a 1.

Neste ano, o San Antonio se apoia no brilho de Wembanyama para sair campeão pela sexta vez na história. Já o Knicks busca levantar o troféu pela terceira vez - a última foi em 1972/73. Veja o calendário das finais da NBA 2025/26 (em horários de Brasília):

  • 3/06 - Spurs x Knicks - 21h30
  • 5/06 - Spurs x Knicks - 21h30
  • 8/06 - Knicks x Spurs - 21h30
  • 10/06 - Knicks x Spurs - 21h30
  • 13/06 - Spurs x Knicks - 21h30*
  • 16/06 - Knicks x Spurs - 21h30*
  • 19/03 - Spurs x Knicks - 21h30*

*Se necessário

Knicks atropela Cavs e é campeão da Conferência Leste (Foto: David L. Nemec/NBAE via Getty Images/AFP)
Knicks atropela Cavs e é campeão da Conferência Leste da NBA 2025/26 (Foto: David L. Nemec/NBAE via Getty Images/AFP)

