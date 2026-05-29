Power Ranking – Quem são os jogadores mais ricos da NBA?
Alguns jogadores ultrapassam a casa das dezenas de milhões por temporada
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A NBA é uma das ligas mais lucrativas do mundo. Com salários e contratos de valores exorbitantes, muitos de seus atletas são milionários. Alguns ainda recebem centenas de milhões em somente uma temporada, enquanto um deles chegou até a passar a casa do bilhão em patrimônio líquido acumulado durante a sua carreira. Mas quem são os jogadores mais ricos da NBA na temporada atual?
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10º lugar - Nikola Jokic
Atualmente, o astro do Denver Nuggets fatura US$ 63,2 milhões anuais. Grande parte desse dinheiro se deve ao seu salário de US$ 55,2 milhões, o segundo maior da NBA. Fora das quadras, o sérvio recebe por volta de US$ 8 milhões.
Jokic deverá ultrapassar a marca de US$ 60 milhões de salário em 2027/28. Contudo, o pivô está elegível para receber uma extensão de 4 anos e US$ 290 milhões na offseason de 2026, o que lhe renderia um contrato de US$ 72,5 milhões anuais.
9º lugar - Shai Gilgeous-Alexander
Com o menor salário da lista, o MVP da temporada recebe US$ 38,3 milhões do OKC. Somando os US$ 25 milhões que Shai recebe fora das quadras, o jogador lucrou US$ 63,3 milhões em 2025/26. Contudo, o canadense já assinou uma extensão de US$ 285 milhões por quatro anos, válida a partir de 2027/28.
Em valores anuais, esse é o segundo maior contrato da história da NBA (U$71,25 milhões), atrás apenas de Devin Booker. Atualmente fora desta lista, o americano receberá US$ 72,5 milhões por ano em seu novo contrato com o Phoenix Suns.
8º lugar - Jimmy Butler
Recebendo US$ 54,1 milhões, o veterano tem o quinto maior salário da NBA na temporada 2025/26. Jimmy Butler assinou um contrato de dois anos e US$ 110,95 milhões com o Warriors em fevereiro de 2025, no dia da sua troca com o Miami Heat. Fora das quadras, o jogador lucra em média US$ 11 milhões, o que totaliza US$ 65,1 milhões na temporada.
7º lugar - Joel Embiid
Empatado com Nikola Jokic no segundo maior salário da NBA (US$ 55,2 milhões), Embiid recebe cerca de US$ 10 milhões fora das quadras, o que totaliza US$ 65,2 milhões. Assim como o sérvio, Joel deve entrar no clube dos US$ 60 milhões na temporada 2027/28, depois de assinar uma extensão supermax de três anos e US$ 187,87 milhões em setembro de 2024.
6º lugar - Anthony Edwards
O americano tem o segundo menor salário da lista, com US$ 45,6 milhões na temporada atual. Contudo, o "Ant-Man" lucra cerca de US$ 20 milhões além do basquete. No total, Edwards lucra cerca de US$ 65,6 milhões. O seu contrato atual tem duração até 2028/29, com uma estimativa de US$ 55,91 milhões de salário anual.
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5º lugar - Jayson Tatum
Atualmente, o jogador com o maior contrato total da história da NBA é Jayson Tatum. Em julho de 2024, o atleta do Boston Celtics assinou uma extensão supermax de cinco anos por US$ 313,93 milhões. Na temporada de 2029/30, o salário do jogador pode chegar até US$ 71,4 milhões. Na temporada atual, ele recebe US$ 54,1 milhões de salário e US$ 25 milhões fora das quadras, totalizando US$ 79,1 milhões.
4º lugar - Giannis Antetokounmpo
Com um salário anual de US$ 54,1 milhões, Antetokounmpo tem contrato até 2027/28 e ganhará US$ 58,45 milhões em 2026/27, antes de entrar no clube dos 60 milhões no último ano de seu atual contrato. Além do dinheiro que recebe diretamente do Milwaukee Bucks, o grego lucra em torno de US$ 45 milhões por ano fora das quadras, o que gera um total de US$ 99,1 milhões.
3º lugar - Kevin Durant
Com um salário atual de US$ 54,7 milhões, Kevin Durant é dono do quarto maior salário da liga na temporada 2025/26. Lucrando cerca de US$ 51 milhões fora das quadras, o bicampeão da NBA é o terceiro da lista, com um total de US$ 105,7 milhões.
Já no que se refere ao maior salário acumulado da história da NBA, Kevin Durant é quem detém o título, somando cerca de US$ 598,2 milhões ao longo da carreira. O "Slim Reaper" alcançou esse recorde ao assinar uma extensão com o Houston Rockets, ultrapassando os US$ 583,9 milhões que LeBron James recebeu.
2º lugar - LeBron James
O "King" James, que liderou a lista por 11 anos consecutivos, desde a temporada 2014-15, caiu para a 2ª posição. Com um salário de US$ 52,6 milhões, LeBron está fora do top 10 maiores salários da NBA. Contudo, quando o assunto é ganhar dinheiro fora das quadras, o jogador do Lakers se destaca, faturando cerca de US$ 85 milhões. No total, o camisa 23 faturou US$ 137,6 milhões na temporada.
Além disso, LeBron James é o único jogador da NBA em atividade que figura no ranking da Forbes de celebridades bilionárias em 2026. Com um patrimônio líquido de US$ 1,4 bilhão, o "King" é o 14º da lista. Entre os aposentados, Magic Johnson (10º - US$ 1,6 bilhão) e Michael Jordan (3º - US$ 4,3 bilhões) também aparecem na lista.
1º lugar - Stephen Curry
O último contrato de Stephen Curry fez o astro se tornar o jogador mais bem pago da liga na temporada 2025/26. O atleta do Golden State Warriors assinou um contrato de quatro anos, no valor de US$ 215,35 milhões, em agosto de 2021, fazendo com que o seu salário na temporada atual seja de US$ 59,6 milhões.
Após assinar uma extensão de um ano no valor de US$ 62,6 milhões para a próxima temporada, Curry ultrapassará a ilustre marca de US$ 60 milhões. Ele será o primeiro jogador da história da NBA a atingir tal feito.
Além do salário, Curry ainda deve faturar outros US$ 100 milhões fora das quadras só nesta temporada, o que lhe renderá um valor acumulado de US$ 159,6 milhões. Isso se deve principalmente a uma longa e lucrativa lista de parcerias, incluindo sua divisão Curry Brand da Under Armour.
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