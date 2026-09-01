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Real Madrid anuncia pivô ex-Warriors e bicampeão da NBA

Jogador de 31 anos disputou oito temporadas na liga e venceu em 2017 e 2018; além do Golden State, passou por Lakers, Cavaliers e outros times

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
01/09/2026 12:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O Golden State Warriors, com Curry, Durant e companhia, foi campeão em 2015 e 2017, além do vice de 2016
Com Kevin Durant como novo reforço e MVP das finais, o Golden State Warriors foi campeão da NBA em 2017 ao derrotar o Cleveland Cavaliers de LeBron James (Foto: Divulgação)

O pivô Damian Jones, ex-NBA draftado pelo Golden State Warriors, assinou contrato de um ano com o Real Madrid. O vínculo com a equipe espanhola foi anunciado pelo clube nesta última semana.

Com 31 anos, Jones passou oito temporadas na NBA, entre 2016 e 2024. Após encerrar seu ciclo na liga americana, o jogador atuou na China pelo Zhejiang Golden Bulls e, em 2026, defendeu os Vaqueros de Bayamón, em Porto Rico.

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Trajetória na NBA

O ala-pivô foi selecionado pelo Golden State Warriors na 30ª escolha geral do Draft da NBA de 2016. Nos três anos em que vestiu a camisa do Warriors, conquistou dois títulos, em 2017 e 2018.

Nos dois títulos da NBA com o Warriors, Damian Jones jogou em quatro jogos de playoffs, tanto em 2017 quanto em 2018 (Foto: Reprodução/Instagram)
Nos dois títulos da NBA com o Warriors, Damian Jones jogou em quatro jogos de playoffs, tanto em 2017 quanto em 2018 (Foto: Reprodução/Instagram)

Na terceira temporada pelo clube de San Francisco, em 2018-19, assumiu a posição de titular, mas sofreu uma ruptura do músculo peitoral esquerdo em dezembro de 2018 e perdeu a maior parte dos jogos. Ainda assim, voltou a tempo de disputar as finais da Conferência Oeste naquele ano.

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Entre 2019 e 2024, Jones passou por Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Utah Jazz e Cleveland Cavaliers. Ao longo de 279 partidas na NBA, registrou médias de 4.9 pontos, 3.1 rebotes e 13.6 minutos em quadra por jogo.

Passagem em Porto Rico e chegada à Europa

Em junho de 2026, Jones se juntou aos Vaqueros de Bayamón, campeões em exercício da BSN (Basketball Superior Nacional), liga profissional de Porto Rico. Na estreia pelo clube, anotou 11 pontos, três rebotes e dois bloqueios em 18 minutos de jogo, conquistando a vitória.

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Na final da liga, o pivô também contribuiu de forma direta para o título. No primeiro jogo, registrou 20 pontos, 15 rebotes e um bloqueio na vitória por 91 a 75. Bayamón conquistou o campeonato ao derrotar os Santeros de Aguada na sétima partida da série final, garantindo o segundo título consecutivo da franquia.

Com o contrato firmado, Jones passa a integrar o elenco do Real Madrid para disputar a Liga ACB, principal competição de basquete da Espanha. Além disso, o pivô irá voltar a atuar em grandes palcos, como a Euroliga.

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