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Físico de Wembanyama gera debate entre LaVar Ball e Dwight Howard

Pai de LaMelo Ball justifica que agilidade e arremesso de três pontos são diferenciais do atleta, apesar de reconhecer desvantagens na NBA

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
01/09/2026 11:00
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Shai joga mal e perde jogo em casa após atuação histórica do San Antonio Spurs, com destaque para Victor Wembanyama (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)
Shai joga mal e perde jogo em casa após atuação histórica do San Antonio Spurs, com destaque para Victor Wembanyama (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

LaVar Ball defendeu que Victor Wembanyama não precisa ganhar massa muscular para evoluir na NBA. O comentarista e pai do jogador LaMelo Ball fez a declaração durante o programa "The LaVar Ball Show", em episódio com o ex-pivô Dwight Howard.

A declaração vai na contramão de uma narrativa frequente no basquete americano: a de que Wembanyama precisaria ficar mais físico para se impor no garrafão. O ex-jogador Tim Hardaway, por exemplo, recentemente criticou as limitações físicas do francês, por ser "muito magro". O armador mede 2,26 metros e pesa 107 quilos, estrutura que alguns analistas consideram frágil para um pivô na NBA.

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- Se ele não conseguir correr, não adianta nada, não importa. O jogo dele tem que continuar o mesmo. Ele pode comer e ganhar peso. Mas, se não fizer isso, ele não se machuca tanto porque não carrega tanto peso.

O argumento de LaVar Ball

Para Ball, forçar Wembanyama a adotar um estilo de jogo baseado no garrafão seria um erro. O jogador de 22 anos se destaca pelo arremesso de três pontos, pela capacidade de conduzir o contra-ataque e pelo alcance nos bloqueios, características mais próximas de um ala do que de um pivô tradicional.

"Estão tentando forçá-lo. Sabe o que é? Ele não é como você (Howard), descer lá embaixo, girar e 'bum'. Não é o jogo dele. Agora ele pode vir de frente, dar um euro step e cobrir nove metros. Então não comece a fazer isso agora. Ele arremessa de três, é ágil e tem comprimento suficiente para bloquear a bola sem precisar do corpo", afirmou LaVar.

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Para concluir seu raciocínio, o pai de LaMelo explicou que mesmo Nikola Jokic não se encaixaria em um dos seus sistemas, pois "ele não consegue correr" como os outros jogadores da NBA, embora ainda elogie o sérvio por dominar seu próprio estilo único. Ball reconheceu, no entanto, que Wembanyama teria dificuldades contra pivôs físicos de outras gerações, como o próprio Howard, Shaquille O'Neal e Moses Malone, que fariam o francês sofrer no garrafão por conta da diferença de massa corporal.

Dwight Howard foi campeão da NBA pelo Los Angeles Lakers (Foto: Noah Graham / AFP)
Dwight Howard foi campeão da NBA pelo Los Angeles Lakers (Foto: Noah Graham / AFP)

Wembanyama nas Finais da NBA e França

Na última temporada, Wembanyama liderou o San Antonio Spurs até as Finais da NBA de 2026, em que a equipe perdeu para o New York Knicks. Foi a primeira vez em sua carreira que o jogador chegou à decisão do campeonato, em apenas seu terceiro ano na liga.

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Fora das quadras da NBA, Wembanyama disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete pela seleção da França. Na vitória sobre a Suécia, ele anotou 18 pontos com aproveitamento de 6 acertos em 7 tentativas, além de oito rebotes e três bloqueios.

Fotos divulgadas durante o verão americano mostraram o jogador aparentemente mais musculoso do que nas Finais. O desempenho nas eliminatórias da Fiba, no entanto, não indicou perda de mobilidade ou velocidade.

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A pré-temporada da NBA começa em 3 de outubro. As casas de apostas de Las Vegas apontam o Spurs e o Oklahoma City Thunder como favoritos ao título da temporada 2026-27.

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