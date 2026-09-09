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Los Angeles Lakers anuncia estátua para Phil Jackson em 2027

Treinador pentacampeão com a equipe receberá homenagem e se junta a lendas como Kobe Bryant e Magic Johnson

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
09/09/2026 14:17
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Phil Jackson em treino do Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X)
Phil Jackson em treino do Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X)

O Los Angeles Lakers anunciou que o técnico Phil Jackson receberá uma estátua em frente ao Crypto.com Arena nesta temporada. A homenagem está programada para 9 de abril de 2027, antes do jogo da equipe contra o Minnesota Timberwolves.

Jackson é um dos treinadores mais vitoriosos da história da NBA. Em 20 temporadas no comando de equipes, conquistou 11 títulos; seis pelo Chicago Bulls e cinco pelo Lakers. Com o clube californiano, ele também acumulou 610 vitórias na temporada regular e 118 nos playoffs, alcançando a pós-temporada em todos os anos que esteve à frente do time.

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História no Lakers

A primeira passagem de Jackson pelo Lakers começou em 1999 e resultou em três títulos consecutivos, em 2000, 2001 e 2002, no ciclo de domínio formado por Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Ao retornar para um segundo período no comando, o treinador liderou Bryant e Pau Gasol a mais dois campeonatos seguidos, em 2009 e 2010.

Shaquille O'Neal foi o MVP da Finais nos três títulos do Lakers (Foto: JEFF HAYNES/AFP via Getty Images)
Shaquille O'Neal foi o MVP da Finais nos três títulos do Lakers (Foto: JEFF HAYNES/AFP via Getty Images)

Além das conquistas com o Lakers, Jackson acumulou outros feitos ao longo da carreira. Ao se aposentar após a temporada 2010-11 da NBA, ele detinha o maior percentual de vitórias entre todos os treinadores da história da liga, com aproveitamento de 70,4%. O índice foi posteriormente superado pelo técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla, que registra 72,6% em cinco temporadas; Jackson, porém, manteve esse patamar durante um período muito mais extenso. Fora do banco, ele também foi bicampeão como jogador, eleito melhor técnico da NBA em 1996 e introduzido ao Naismith Basketball Hall of Fame em 2007.

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A estátua de Jackson fará parte de um conjunto de homenagens consolidadas na entrada do Crypto.com Arena. Magic Johnson, Chick Hearn, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Elgin Baylor e Pat Riley já têm estátuas no local. Kobe Bryant também é homenageado com uma estátua e um memorial dedicado a ele e à filha Gianna, falecidos em 2020. Atletas de outras modalidades, como o ex-jogador de hóquei Wayne Gretzky e o ex-boxeador Oscar De La Hoya, também possuem estátuas no complexo.

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