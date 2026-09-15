Astro da NBA celebra aniversário com Neymar: 'Sou de Santos'

Jimmy Butler celebrou seu 37º aniversário em Santos, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (14). No dia seguinte, o astro do Golden State Warriors, da NBA, publicou no Instagram um carrossel de fotos da viagem ao Brasil.

Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ SANTOS FC.)

A visita teve como ponto de partida o CT Rei Pelé, sede do Santos. Neymar, amigo de Butler, guiou o atleta pelo centro de treinamentos e o apresentou ao elenco santista. O jogador de basquete recebeu camisas autografadas pelo próprio Neymar e por Gabigol, beijou o símbolo do Santos em imagens divulgadas pelo clube e ainda se aventurou em uma partida de tênis de mesa com os atletas.

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Além das imagens no CT, o jogador registrou momentos ao lado de Neymar fora do clube, incluindo partidas de dominó e outros momentos de lazer. Butler também treinou basquete no Tênis Clube de Santos e realizou uma festa de aniversário na cidade.

Na legenda do carrossel, o astro da NBA escreveu: "Um aniversário no meu país de origem. Com a minha gente. Obrigado por todos os votos de aniversário! 37 anos e ainda firme e forte. OBRIGADO."

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Apesar de ser norte-americano, Jimmy declarou à SantosTV que se considera brasileiro: "Sou fã há muito tempo já, obviamente com o Neymar aqui e tantos outros jogadores que admiro e acompanho jogando agora também aqui. Mas eu digo para todo mundo que sou brasileiro. Digo para todo mundo que sou daqui. Sou de Santos e me sinto em casa."

— Amo todo o meu povo brasileiro. Estou muito feliz que vocês tenham o privilégio de presenciar a grandeza do Neymar e de todos os companheiros dele quando estão em campo. Só posso sonhar e desejar que eu pudesse fazer isso, mas estarei aqui para demonstrar amor e apoio — complementou o atleta da NBA.

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Butler acumula seis convocações para o All-Star Game da NBA ao longo da carreira. Em 2015, foi eleito o jogador de maior evolução da liga, e em 2023 chegou à final, saindo vice-campeão. Pela seleção dos EUA, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Seu contrato com o Golden State Warriors vai até o fim da temporada 2026/2027, quando se tornará agente livre irrestrito.

Santos na Sul-Americana

O próprio clube de futebol também usou suas redes sociais para promover o encontro, desde bastidores até conteúdos exclusivos com o jogador. Com diversos vídeos publicados, a conta do Santos afirmou ser "difícil dizer qual o momento favorito do Jimmy Butler nessa visita ao CT Rei Pelé" e postou: "Nós também te amamos, Butler! Você já faz parte da nação santista. Estamos te aguardando para uma partida no Alçapão."

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JIMMY BUTLER NO CT REI PELÉ! 🎥🏀



Confira os bastidores da tão aguardada visita de Jimmy Butler, craque do Golden State Warriors, ao nosso CT! pic.twitter.com/it89iruxKq — Santos FC (@SantosFC) September 15, 2026

A visita acontece em um momento importante para o clube paulista, que se prepara para um duelo decisivo pela Copa Sul-Americana. O Santos enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelas quartas de final da competição.

O Santos chega ao jogo de volta das quartas de final em posição confortável; venceu o confronto de ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal. Neymar, em recuperação de lesão na coxa direita, segue fora da partida.

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