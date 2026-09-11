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Time da NBA assina com astro da Coreia do Sul e MVP no Japão

Sul-coreano de 2,01m disputará vaga no elenco após ser MVP da liga japonesa na última temporada pelo Nagasaki Velca

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
11/09/2026 11:07
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Nagasaki Velca, equipe japonesa em que Lee Hyun-Jung jogava, despediu-se do atleta sul-coreano (Foto: Reprodução/X/Nagasaki Velca)
Nagasaki Velca, equipe japonesa em que Lee Hyun-Jung jogava, despediu-se do atleta sul-coreano (Foto: Reprodução/X/Nagasaki Velca)

O Portland Trail Blazers fechou contrato com o ala sul-coreano Lee Hyun-Jung para a pré-temporada da NBA. O vínculo, do tipo Exhibit 10, dá ao jogador de 25 anos a chance de disputar uma vaga no elenco regular da franquia durante o período de treinos, que começa em 29 de setembro.

O acordo, realizado nesta semana, foi confirmado pelo próprio Nagasaki Velca, clube japonês em que Hyun-Jung atuava, que anunciou o encerramento do vínculo com o ala e a assinatura com a franquia de Portland. Com o contrato, Hyun-Jung se torna candidato a ser apenas o segundo atleta da Coreia do Sul a jogar na NBA, seguindo os passos do pivô Ha Seung-Jin.

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Um contrato "Exhibit 10" é um acordo não garantido que assegura vaga no training camp. Se o jogador for dispensado e aceitar ir para o afiliado da franquia na G League, recebe um bônus de assinatura. No caso do Blazers, o afiliado é o Rip City Remix. Caso o atleta tenha um bom rendimento nos treinamentos, a equipe pode usar um slot de two-way disponível e preenchê-lo com o sul-coreano.

Números que credenciam o ala na NBA

Hyun-Jung chega a Portland com o título da liga japonesa "B.League" e o prêmio de MVP da última temporada pelo Nagasaki Velca. Pelo clube japonês, registrou médias de 17.4 pontos e 5.6 rebotes por jogo, com aproveitamento de quase 48% nos arremessos de três pontos.

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Na faculdade, o ala de 2,01 metros passou três temporadas pela Universidade de Davidson. Na temporada 2021-22, anotou 15.8 pontos e 6.0 rebotes por jogo, com 38,1% de acerto nas tentativas de três pontos. Ao longo de toda a carreira universitária, converteu 39,7% dos arremessos de longa distância.

O jogador foi ao Draft de 2022, mas não foi escolhido após sofrer uma lesão no pé às vésperas do evento. Desde então, passou pelo Santa Cruz Warriors na G League, pelo Illawarra Hawks na liga australiana "NBL" e pelo Nagasaki Velca.

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Antes do Draft de 2022, Lee Hyun-Jung chegou a participar de um treino no Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X/Lakers)
Antes do Draft de 2022, Lee Hyun-Jung chegou a participar de um treino no Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução/X/Lakers)

Família com raízes no esporte

Hyun-Jung carrega uma herança esportiva relevante dentro do basquete coreano. Sua mãe, Seong Jeong-a, integrou a seleção nacional que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, considerado o maior resultado da história do esporte no país. Seu pai, Lee Yun-Hwan, seguiu carreira como treinador e se tornou um dos técnicos colegiais mais respeitados da Coreia do Sul.

Antes de se apresentar ao Blazers, o ala ainda tem compromisso pela seleção nacional. Hyun-Jung vai representar a Coreia do Sul nos Jogos Asiáticos, como uma das principais referências do time nacional.

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Uma fonte próxima ao jogador afirmou ao jornal The Chosun Daily que o objetivo era conseguir um contrato two-way. Apesar disso, a fonte está bem confiante de que esse vínculo de exibição vai ser um ponto de partida importante, como um primeiro passo para Lee ter uma ótima carreira na NBA. A mesma fonte revelou que Hyun-Jung também havia recebido oferta do Boston Celtics para participar da pré-temporada.

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