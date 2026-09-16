Knicks vence disputa com Lakers e contrata ex-campeão da NBA

O New York Knicks assinou Bruce Brown para um contrato não garantido, do tipo Exhibit 9. Esse tipo de contrato na NBA é um acordo de período de treinamento (training camp), com duração de no máximo um ano e sem salário garantido para a temporada regular, a menos que o atleta faça parte do elenco final.

O acordo foi confirmado pelos insiders Marc Stein e Jake Fisher nesta quarta-feira (16). Além de Brown, o Knicks também anunciou a assinatura de Ochai Agbaji, igualmente do tipo Exhibit 9 para o training camp. James Wiseman, ex-segunda escolha geral do draft, se junta ao grupo nas mesmas condições contratuais.

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James Wiseman foi a segunda escolha geral do Draft da NBA de 2020, selecionado pelo Golden State Warriors (Foto: Fernando Medina / AFP)

Disputa por vagas à NBA

Com dois lugares abertos no elenco para a temporada regular, o Knicks montou um grupo de candidatos para o training camp. Na ala, John Konchar, Agbaji e Brown competem entre si pelas últimas vagas; entre os pivôs, Drew Eubanks e Wiseman brigam pela posição.

A dinâmica é similar à do training camp de 2025, quando Landry Shamet garantiu lugar no elenco e acabou integrando a rotação do título conquistado pelos atuais campeões. Ala-armador de 30 anos, Brown disputou todos os 82 jogos pelo Denver Nuggets na última temporada. Suas médias foram de 7.9 pontos, 3.8 rebotes e 2.1 assistências por partida, com aproveitamento de 47,5% nos arremessos. O jogador carrega o título da NBA conquistado pelo Nuggets em 2023 e é reconhecido pela versatilidade defensiva.

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Bruce Brown estava no Toronto Raptors antes de retornar ao Denver Nuggets, franquia em que foi campeão da NBA (Foto: Reprodução/Instagram)

A contratação também encerra uma disputa com o Los Angeles Lakers pelo veterano. Antes do acerto, o insider Brett Siegel havia avaliado, no podcast "Clutch Scoops", que o Knicks estava à frente na corrida pelo jogador: "Houve alguma conversa sobre o Lakers querer Bruce Brown depois de perder Kuminga, mas não tenho tanta certeza de quanto acredito nisso. Eu duvidaria do Lakers. Será que ele consegue fechar? Talvez. Mas eu olharia para o Knicks como a opção mais realista."

Para Siegel, Brown se encaixaria no Knicks como uma versão de Josh Hart, cobrindo as funções de defesa e rebote sem ocupar papel ofensivo central. "Ele poderia entrar e exercer esse papel de Josh Hart para o Knicks. Acho, pessoalmente, que seria um ótimo encaixe", afirmou o insider. O Lakers havia se aproximado do jogador após fracassar na tentativa de contratar Jonathan Kuminga, que optou por um acordo de dois anos com o Minnesota Timberwolves.

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