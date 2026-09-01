Após LeBron e Jaylen Brown, 76ers assina com pivô de 2,29m

O Philadelphia 76ers é a franquia que mais agitou o mercado da NBA nesta offseason. Após trazer LeBron James e Jaylen Brown, o Sixers assinou contratos com Tacko Fall, Jameer Nelson Jr. e Saint Thomas. Os acordos foram confirmados pela franquia nesta terça-feira (1) em publicação no X.

De acordo com o portal PhillyVoice, os contratos serão "Exhibit 10", ou seja, acordos não garantidos que asseguram vagas no training camp. Se o jogador for dispensado e aceitar ir para o afiliado da franquia na G League, recebe um bônus de assinatura. No caso do Sixers, o afiliado é o Delaware Blue Coats.

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Os três jogadores também têm elegibilidade para um contrato two-way, modalidade que permite ao atleta alternar entre a NBA e a G League. A franquia da Filadélfia manteve aberto o terceiro e último slot de two-way disponível e pode preenchê-lo com um dos Exhibit 10 cujo desempenho nas primeiras semanas de outubro se destacar.

Perfis dos novos reforços do 76ers

Fall chega com a maior experiência no nível da NBA entre os três. Natural do Senegal e com 2,29 metros de altura, o pivô atuou em 37 partidas ao longo de três temporadas pela liga, defendendo o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers entre 2019 e 2022. Suas médias de carreira são de 6.2 minutos, 2.2 pontos e 2.1 rebotes por jogo.

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Tacko Fall, que já teve passagens na NBA por Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, enterra quase sem tirar os pés do chão (Foto: AFP)

Nelson carrega um histórico particular com o time; seu pai, Jameer Nelson, é vice-presidente executivo de operações de basquete do Sixers. Este é o terceiro ano consecutivo em que o armador assina um contrato Exhibit 10. Nas duas temporadas anteriores, treinou com San Antonio Spurs (2024) e Sacramento Kings (2025).

Pela franquia afiliada dos Kings na G League, o Stockton Kings, Nelson registrou médias de 19.9 pontos, 3.7 assistências e 3.2 rebotes por partida na última temporada. Como Sacramento ainda detém seus direitos na G League, o Blue Coats precisaria negociar uma troca para tê-lo em Delaware, algo comum neste período do ano.

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Thomas é o único dos três que já tem passagem pelo sistema de desenvolvimento do 76ers. Agente livre não draftado, contratado pela franquia na última offseason, o ala de 2,03 metros participou dos grupos de Summer League do time em 2025 e 2026. Entre as duas participações, registrou médias de 12.5 pontos, 5.0 rebotes e 3.7 assistências em 36 jogos, com 21 como titular, pelo Blue Coats.

Por já ter seus direitos na G League sob controle do Sixers após a temporada em Delaware, Thomas não é contabilizado no limite de signings "afiliados" da franquia. O Sixers ainda pode fechar até mais três acordos nessa categoria para reforçar o elenco do Blue Coats na temporada 2026-27.

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