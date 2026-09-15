Após acerto com Raptors, ex-Clippers critica Kawhi Leonard

Após o acerto definitivo de Kawhi Leonard com o Toronto Raptors, Danilo Gallinari, ex-Clippers, criticou duramente a punição aplicada pela NBA ao jogador no caso de burla ao teto salarial da franquia de Los Angeles. No podcast italiano "A Cresta Alta", o ex-ala afirmou que Leonard deveria "pagar todos os US$ 50 milhões que recebeu".

A multa imposta ao astro foi de US$ 700 mil. Gallinari considera o valor irrisório diante do esquema revelado; o proprietário dos Clippers, Steve Ballmer, teria canalizado recursos para a empresa Aspiration, que pagou a Leonard ao menos US$ 28 milhões por funções sem obrigação de comparecimento, como forma de contornar o teto salarial da liga.

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A NBA encerrou a investigação, multando Ballmer em US$ 30 milhões e suspendendo-o das atividades do clube por um ano. Leonard foi multado, mas não suspenso. O caso quase interrompeu a volta de Kawhi a Toronto, que tentaram fechar o acordo em junho, mas ficou paralisado durante a apuração da NBA.

Com a investigação encerrada e Leonard liberado para jogar, Los Angeles Clippers e Toronto Raptors concluíram, na segunda-feira (14), a troca que envolvia o astro. Ballmer tinha resistido inicialmente às conclusões da liga antes de aceitar a punição no domingo (13). Com a troca oficializada, Leonard poderá atuar já na primeira partida do Raptors na temporada 2026-27 da NBA. Além de escolhas de primeira e segunda rodada de draft, a equipe canadense abre mão de Brandon Ingram e Gradey Dick.

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Por outro lado, o italiano foi diretamente afetado pela última transferência de Leonard, ainda para o Clippers. No mesmo dia em que Kawhi assinou com o time, a franquia anunciou a troca de Danilo Gallinari e Shai Gilgeous-Alexander para o Oklahoma City Thunder em troca de Paul George.

Trajetória na NBA alterada por Kawhi Leonard

No podcast, Gallinari foi enfático ao descrever o impacto da situação em sua carreira. "Na minha opinião, já que ele mudou a trajetória da minha carreira, me colocou em apuros ao me mandar para longe de Los Angeles, ele merece pagar todos os US$ 50 milhões que recebeu. Ele tem de pagar tudo", disse. O ex-ala acrescentou que Leonard deveria destinar o valor a uma instituição de caridade.

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Danilo Gallinari no OKC (Foto: AFP)

Gallinari também reconheceu que os resultados posteriores à troca foram favoráveis a ele e a Gilgeous-Alexander. O armador canadense se tornou um dos melhores jogadores da NBA, vencendo dois prêmios de MVP da temporada e um título, enquanto o próprio Gallinari rendeu o suficiente em sua temporada com o Thunder para garantir um contrato lucrativo com o Atlanta Hawks na offseason seguinte.

Ainda assim, ele explicou por que a situação ainda o incomoda. "Minha trajetória na NBA não dependeu de um GM, de um dono... mas foi tomada por um jogador. Um jogador que decidiu que o time não era bom o suficiente, que queria outra coisa", afirmou.

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