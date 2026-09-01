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Steph Curry descarta saída e crava aposentadoria no Warriors

Lenda da franquia tem contrato até 2027 e diz que acerto de extensão vai acontecer no tempo certo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
01/09/2026 13:56
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Stephen Curry deixa a quadra após derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns no Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
Stephen Curry é tetracampeão da NBA com o Golden State Warriors (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

Stephen Curry descartou especulações sobre uma possível saída do Golden State Warriors e garantiu que deseja encerrar a carreira na franquia californiana. O armador fez a declaração à NBC Sports Bay Area às vésperas da nova temporada da NBA.

A afirmação de Curry, que tranquilizou os fãs da franquia, acontece em um contexto de incerteza sobre seu futuro no time. O astro está sob contrato para a temporada 2026-27, com salário de US$ 62,5 milhões, mas ainda não assinou uma extensão de vínculo com o Warriors.

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- Não há dúvida de que quero ficar aqui pelo resto da minha carreira, e tenho quase certeza de que isso vai acontecer.

A pressão em torno de sua situação contratual cresce em parte pela fragilidade do elenco do Golden State. O Warriors ficou de fora dos playoffs em duas das últimas três temporadas.

Na última offseason, a diretoria tentou atrair reforços de peso, como LeBron James e Giannis Antetokounmpo, mas não conseguiu contratar nenhum astro de grande nome. A equipe retornou praticamente com o mesmo grupo da temporada anterior, incluindo Draymond Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, De'Anthony Melton, Gary Payton II e Charles Bassey.

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Giannis Antetokounmpo vai jogar a temporada 2026/27 da NBA pelo Miami Heat (Foto: Reprodução / Miami Heat)
Giannis Antetokounmpo vai jogar a temporada 2026/27 da NBA pelo Miami Heat (Foto: Reprodução / Miami Heat)

Contrato novo no tempo certo

Com Jimmy Butler fora por lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), o elenco segue sem um segundo criador de jogo consistente ao lado de Curry. Parte da torcida e de analistas avalia que o armador está desperdiçando os últimos anos de carreira em um time que disputa vaga nos playoffs, não o título da NBA.

Steph, porém, rejeitou a ideia de trocar de time em busca de um quinto anel e minimizou o impacto das negociações contratuais na preparação da equipe. "O acerto e as questões do contrato vão acontecer na hora certa, e não vamos deixar isso ser uma distração na nossa preparação para a temporada. O time com que estamos voltando tem muita familiaridade", declarou o camisa 30.

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Curry também mencionou que perdeu muitos jogos na última temporada e que, com ele e o elenco inteiros, podem surpreender. "Espero que a gente possa estar saudável e ter a chance de mostrar do que é capaz, eu incluído, depois de tantos jogos perdidos no ano passado", completou.

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