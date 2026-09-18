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NBA: Raptors e Kawhi Leonard avançam por renovação de contrato, diz jornalista

Negociações avançadas indicam extensão de dois anos, com valores ainda em discussão, mas abaixo do teto devido a histórico de lesões do ala

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
18/09/2026 16:19
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Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)
Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)

Kawhi Leonard e o Toronto Raptors estão próximos de fechar um contrato de extensão, de acordo com o insider Jake Fischer, da The Stein Line. As negociações já se encontram em estágio avançado, segundo o repórter especializado da NBA.

A extensão em discussão prevê dois anos de contrato. Leonard recebe US$ 50,3 milhões na temporada atual, o último ano do vínculo vigente. O valor máximo permitido para a renovação seria de US$ 126 milhões por mais dois anos, mas o Raptors deve buscar um acordo abaixo de US$ 100 milhões, considerando o histórico de lesões do ala de 35 anos.

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O ala foi negociado com Toronto pelo Los Angeles Clippers há meses. Contudo, o acordo só veio a ser finalizado nesta semana, após investigações da liga sobre irregularidades no teto salarial virem à tona.

➡️ Após acerto com Raptors, ex-Clippers critica Kawhi Leonard

Futuro de Kawhi na NBA

As negociações são conduzidas por Harrison Gaines, da Slash Sports, novo representante de Leonard. Seu agente anterior, Dennis Robertson, foi banido de qualquer atividade na NBA por cinco anos.

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Quando em quadra, Leonard segue entre os melhores da liga. Na temporada passada, disputou 65 partidas e registrou médias de 27,9 pontos e 6,4 rebotes por jogo, com aproveitamento de 38,7% nas tentativas de três pontos, além de manter alto nível defensivo. Ao lado de Scottie Barnes na posição de ala, o Raptors teria dois jogadores de nível All-NBA capazes de projetá-lo entre os quatro primeiros do Leste.

O principal risco para a franquia canadense é a disponibilidade de Leonard ao longo da temporada regular e nos playoffs. A expectativa é que o jogador assine por uma extensão de dois anos, o que o levaria até os 38 anos de idade. Ele já manifestou o desejo de encerrar a carreira em Toronto.

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Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)
Kawhi Leonard está de volta ao Toronto Raptors (Foto: Reprodução/X/Raptors)

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