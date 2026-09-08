O Philadelphia 76ers, atual equipe de LeBron James, revelou imagens do projeto de sua nova arena, que tem inauguração prevista para 2030. O espaço será construído em South Philadelphia e promete se tornar um dos principais centros esportivos e de entretenimento da cidade.

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De acordo com estimativas da imprensa americana, o empreendimento deverá gerar aproximadamente R$ 30 bilhões em impacto econômico e contribuir para a criação de mais de 15 mil empregos ao longo da próxima década.

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A construção será financiada integralmente por investimento privado. O novo ginásio não será exclusivo do 76ers: também receberá partidas do Philadelphia Flyers, da NHL, além da futura equipe de Philadelphia na WNBA, que começará a atuar na cidade em 2030.

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(Foto: Divulgação, Philadelphia 76ers)

Nova arena ficará em complexo esportivo

O projeto será erguido no local onde atualmente funciona um estacionamento do complexo esportivo de South Philadelphia. A região já reúne alguns dos principais palcos esportivos da cidade. Nas proximidades estão o Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles, e o Citizens Bank Park, estádio do Philadelphia Phillies. Atualmente, 76ers e Flyers mandam seus jogos na arena que será substituída pelo novo empreendimento.

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A proposta prevê uma estrutura moderna, com tecnologia de ponta e espaços voltados para ampliar a experiência dos torcedores durante os eventos. Josh Harris, executivo do 76ers, destacou a importância do projeto para a cidade.

— Os fãs de Philly merecem a melhor arena do mundo e nós queremos entregar isso. Essa arena vai ser a casa de momentos e memórias que vão definir essa cidade por gerações.

LeBron James lidera elenco nesta temporada

A divulgação do novo estádio acontece em meio à expectativa para a temporada 2026/27. O 76ers montou um elenco recheado de grandes nomes, com LeBron James, Joel Embiid e Jaylen Brown entre os principais destaques. Na última temporada, Philadelphia chegou às semifinais da Conferência Leste, mas acabou eliminado pelo New York Knicks.

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