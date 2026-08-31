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Liga parceira da NBA cria cesta de 4 pontos e enterrada de 3

Federação australiana aprovou as novas regras, mas a implementação depende de autorização do comitê global da FIBA

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
31/08/2026 14:14
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Victor Wembanyama em enterrada no jogo 4 das finais da Conferência Oeste (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)
Victor Wembanyama em enterrada no jogo 4 das finais da Conferência Oeste (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

A liga de basquete da Austrália (NBL) planeja adotar um conjunto de regras inéditas na competição, entre elas os arremessos de quatro pontos do meio da quadra e a enterrada que valeria três pontos. A informação foi apurada por Michael Randall, jornalista do Herald Sun, de Melbourne.

A proposta faz parte de um pacote de mudanças pensado para ampliar o público da primeira divisão nacional australiana, parceira da NBA. Além das bolas de quatro pontos e da enterrada de três pontos, o pacote inclui tempos técnicos restritos aos jogadores em quadra, sem participação de técnicos ou reservas.

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- Nós confirmamos que a alta cúpula da competição já pensou em diversos conceitos novos nos últimos meses. E, por isso, gostariam de tentar aplicá-los em jogos o mais rápido possível.

Aprovação da FIBA ainda não saiu

A Federação de Basquete da Austrália já deu aval às mudanças, mas a implementação depende de autorização do comitê global da FIBA, que ainda não votou sobre o tema. "As coisas estão paradas. A intenção era testar tudo na pré-temporada, só que não vai acontecer mais. A liga, no entanto, não descarta revisitar os conceitos assim que receber aprovação", disse Randall.

Apesar da parceria entre as ligas, em que o público pode assistir aos jogos australianos no aplicativo da NBA, a NBL não cogita exportar nenhuma das propostas para os Estados Unidos, segundo o jornalista. Na liga americana, não há discussão sobre adotar a regra das enterradas de três pontos.

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Peyton Watson, no Denver Nuggets, infiltra contra o Washington Wizards na NBA, em Washington, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Sabina Shysh/NBAE/Getty Images/AFP)
<a href="https://www.lance.com.br/nba/nba-troca-de-cinco-franquias-movimenta-cavaliers-e-nuggets.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Peyton Watson, novo reforço do Cleveland Cavaliers</a>, em enterrada contra o Washington Wizards na NBA (Foto: Sabina Shysh/NBAE/Getty Images/AFP)

Testes já garantidos na liga feminina

Enquanto a NBL aguarda o aval da FIBA, a liga feminina australiana (WNBL) já tem autorização para testar três inovações durante a pré-temporada. As mudanças aprovadas para a WNBL são o tempo técnico restrito aos atletas em quadra, lances livres que valem mais de um ponto e a cobrança de laterais rápidos.

O tempo técnico exclusivo para jogadores é a única regra presente tanto no pacote da NBL quanto nos testes da WNBL, o que o coloca como a alteração com maior chance de avançar. "Um tempo técnico só com os atletas permite que um jogador peça uma parada de 30 segundos, limitada a quem está em quadra. Ou seja, os técnicos e os reservas não vão participar da conversa. Além disso, não se pode fazer substituições logo depois dessa pausa. A reunião acontece dentro de quadra e de forma imediata", explicou.

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A novidade já foi aplicada experimentalmente na Nova Zelândia. Os testes na WNBL representam um avanço na análise da regra em caráter mais formal.

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