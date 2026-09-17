NBA: Trail Blazers pode deixar Portland; entenda o caso

O comissário da NBA, Adam Silver, afirmou que considera um fracasso qualquer cenário em que o Portland Trail Blazers deixe a cidade. A declaração, feita durante coletiva de imprensa nesta semana, após a reunião do Board of Governors em Nova York, foi realizada em meio à possibilidade da franquia se mudar após o fim do contrato atual com a arena da cidade.

— Eu veria como um fracasso se não mantivéssemos o time em Portland. Passei muito tempo naquela comunidade ao longo dos anos. Eles demonstraram um apoio incrível ao Trail Blazers — disse Silver.

A declaração ocorre em meio a negociações tensas entre o novo dono da franquia, Tom Dundon, e autoridades locais para a reforma do Moda Center, arena de propriedade da cidade onde o Trail Blazers joga como mandante. Dundon adquiriu o time no início de 2026 pela herança do falecido dono Paul Allen, em uma transação avaliada em mais de US$ 4 bilhões. Ele também é proprietário do Carolina Hurricanes, da NHL.

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Ja Morant vai jogar no Portland Trail Blazers na temporada de 2026/27 da NBA (Foto: Justin Ford/Getty Images/AFP)

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Estrutura do acordo na NBA em risco

Oregon, Portland e o Condado de Multnomah chegaram a um acordo de princípios para um pacote superior a US$ 586 milhões em reformas, segundo o The Athletic. Os termos finais, porém, ainda não foram fechados com a cidade e o condado.

Há uma votação prevista na Câmara Municipal de Portland para dezembro. O problema é que os US$ 365 milhões comprometidos pelo estado de Oregon expiram ao fim do ano. Se o acordo for concluído, o Trail Blazers assinará uma extensão de contrato de aluguel por 20 anos, mantendo o time em Portland até 2050. Caso contrário, o futuro da franquia na cidade após o vencimento do contrato atual, em 2030, é incerto.

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O antigo Moda Center é um dos espaços mais defasados da NBA. As áreas que mais demandam reformas são as de bastidores, como docas de carga e vestiários. A arena também passou a ser a casa do Portland Fire, franquia feminina da WNBA.

— Precisamos de uma arena de última geração. Acho que, por qualquer medida objetiva, o atual espaço está entre os piores de toda a liga — confessou Adam Silver.

Há especulações de que Dundon poderia transferir o time para outra cidade se um novo acordo não for alcançado. O destino, contudo, segue indefinido. Silver confirmou que a NBA ainda avalia a expansão para Seattle e Las Vegas. Carolina do Norte, onde Dundon tem outra franquia esportiva, já conta com um time da liga (Charlotte Hornets).

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— É minha esperança e crença que o Trail Blazers possa ser bem-sucedido em Portland, Oregon. É importante, ao mesmo tempo, que Tom Dundon chegue a um acordo com as autoridades municipais e os representantes eleitos do estado que torne a operação em Portland viável a longo prazo — concluiu.

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