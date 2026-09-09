Philadelphia 76ers assina contrato com bicampeão da NBA
Contrato Exhibit 10 inclui jogador de 24 anos em training camp com LeBron James e Jaylen Brown em busca de mais um anel no 76ers
Após contratar Tacko Fall, Jameer Nelson Jr. e Saint Thomas, o Philadelphia 76ers assinou com mais um jogador para compor seu elenco. Com informações da ESPN americana, o Sixers fechou com Dillon Jones, bicampeão da NBA com Thunder e Knicks.
Jones, de 24 anos, chega à Filadélfia com a possibilidade de integrar um elenco que conta com LeBron James e Jaylen Brown. A franquia se transformou em uma das favoritas ao título na offseason, após uma série de movimentações que mudaram completamente a perspectiva da equipe para a próxima temporada.
De acordo com a fonte do veículo, ligada à franquia, o contrato será "Exhibit 10", ou seja, acordo não garantido que assegura vaga no training camp. Se o jogador for dispensado e aceitar ir para o afiliado da franquia na G League, recebe um bônus de assinatura. No caso do Sixers, o afiliado é o Delaware Blue Coats. A franquia da Filadélfia manteve aberto o terceiro e último slot de two-way disponível e pode preenchê-lo com o atleta, assim como as últimas três contratações da equipe.
Histórico de Dillon Jones
Jones foi selecionado na primeira rodada do Draft de 2024 pelo Washington Wizards, mas seus direitos foram transferidos para o Oklahoma City Thunder. Ele passou a temporada de estreia no Thunder, em que jogou 54 jogos da temporada regular e dez partidas nos playoffs, e depois se juntou ao New York Knicks por meio de um contrato two-way, mas teve menos oportunidades. Venceu dois campeonatos consecutivos pelas duas franquias, acumulando US$ 5 milhões em ganhos ao longo de sua curta carreira.
Na Filadélfia, Jones integra o training camp previsto para o restante de setembro. Se conseguir converter o Exhibit 10 em um contrato two-way, ele terá a chance de conquistar o terceiro título consecutivo, desta vez ao lado de James e Brown. Contudo, terá que disputar uma vaga com Tacko Fall, Jameer Nelson Jr. e Saint Thomas. O Sixers ainda pode fechar até mais dois acordos nessa categoria para reforçar o elenco do Blue Coats na temporada 2026-27.
Contratos Exhibit 10 no Philadelphia 76ers
Além de Dillon Jones, Fall é o jogador que chega com a maior experiência no nível da NBA. Natural do Senegal e com 2,29 metros de altura, o pivô atuou em 37 partidas ao longo de três temporadas pela liga, defendendo o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers entre 2019 e 2022. Suas médias de carreira são de 6.2 minutos, 2.2 pontos e 2.1 rebotes por jogo.
Nelson carrega um histórico particular com o time; seu pai, Jameer Nelson, é vice-presidente executivo de operações de basquete do Sixers. Este é o terceiro ano consecutivo em que o armador assina um contrato Exhibit 10. Nas duas temporadas anteriores, treinou com San Antonio Spurs (2024) e Sacramento Kings (2025).
Thomas é o único que já tem passagem pelo sistema de desenvolvimento do 76ers. Agente livre não draftado, contratado pela franquia na última offseason, o ala de 2,03 metros participou dos grupos de Summer League do time em 2025 e 2026. Entre as duas participações, registrou médias de 12.5 pontos, 5.0 rebotes e 3.7 assistências em 36 jogos, com 21 como titular, pelo Blue Coats. Por já ter seus direitos na G League sob controle do Sixers após a temporada em Delaware, Thomas não é contabilizado no limite de signings "afiliados" da franquia.
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