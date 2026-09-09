Philadelphia 76ers assina contrato com bicampeão da NBA

Após contratar Tacko Fall, Jameer Nelson Jr. e Saint Thomas, o Philadelphia 76ers assinou com mais um jogador para compor seu elenco. Com informações da ESPN americana, o Sixers fechou com Dillon Jones, bicampeão da NBA com Thunder e Knicks.

Jones, de 24 anos, chega à Filadélfia com a possibilidade de integrar um elenco que conta com LeBron James e Jaylen Brown. A franquia se transformou em uma das favoritas ao título na offseason, após uma série de movimentações que mudaram completamente a perspectiva da equipe para a próxima temporada.

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De acordo com a fonte do veículo, ligada à franquia, o contrato será "Exhibit 10", ou seja, acordo não garantido que assegura vaga no training camp. Se o jogador for dispensado e aceitar ir para o afiliado da franquia na G League, recebe um bônus de assinatura. No caso do Sixers, o afiliado é o Delaware Blue Coats. A franquia da Filadélfia manteve aberto o terceiro e último slot de two-way disponível e pode preenchê-lo com o atleta, assim como as últimas três contratações da equipe.

Dillon Jones foi draftado pelo Washington Wizards, mas não chegou a jogar pela franquia (Foto: Jeff Haynes / AFP)

Histórico de Dillon Jones

Jones foi selecionado na primeira rodada do Draft de 2024 pelo Washington Wizards, mas seus direitos foram transferidos para o Oklahoma City Thunder. Ele passou a temporada de estreia no Thunder, em que jogou 54 jogos da temporada regular e dez partidas nos playoffs, e depois se juntou ao New York Knicks por meio de um contrato two-way, mas teve menos oportunidades. Venceu dois campeonatos consecutivos pelas duas franquias, acumulando US$ 5 milhões em ganhos ao longo de sua curta carreira.

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Na Filadélfia, Jones integra o training camp previsto para o restante de setembro. Se conseguir converter o Exhibit 10 em um contrato two-way, ele terá a chance de conquistar o terceiro título consecutivo, desta vez ao lado de James e Brown. Contudo, terá que disputar uma vaga com Tacko Fall, Jameer Nelson Jr. e Saint Thomas. O Sixers ainda pode fechar até mais dois acordos nessa categoria para reforçar o elenco do Blue Coats na temporada 2026-27.

Contratos Exhibit 10 no Philadelphia 76ers

Além de Dillon Jones, Fall é o jogador que chega com a maior experiência no nível da NBA. Natural do Senegal e com 2,29 metros de altura, o pivô atuou em 37 partidas ao longo de três temporadas pela liga, defendendo o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers entre 2019 e 2022. Suas médias de carreira são de 6.2 minutos, 2.2 pontos e 2.1 rebotes por jogo.

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Nelson carrega um histórico particular com o time; seu pai, Jameer Nelson, é vice-presidente executivo de operações de basquete do Sixers. Este é o terceiro ano consecutivo em que o armador assina um contrato Exhibit 10. Nas duas temporadas anteriores, treinou com San Antonio Spurs (2024) e Sacramento Kings (2025).

Thomas é o único que já tem passagem pelo sistema de desenvolvimento do 76ers. Agente livre não draftado, contratado pela franquia na última offseason, o ala de 2,03 metros participou dos grupos de Summer League do time em 2025 e 2026. Entre as duas participações, registrou médias de 12.5 pontos, 5.0 rebotes e 3.7 assistências em 36 jogos, com 21 como titular, pelo Blue Coats. Por já ter seus direitos na G League sob controle do Sixers após a temporada em Delaware, Thomas não é contabilizado no limite de signings "afiliados" da franquia.

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