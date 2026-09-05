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Joelho de Stephen Curry preocupa o Warriors para temporada

Problema no joelho direito fez o astro perder cerca de dois meses na última temporada e mudou a atenção da franquia sobre sua condição física

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 10:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
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INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, comemora após o jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles, Califórnia. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)
INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, comemora após o jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles, Califórnia. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)

O Golden State Warriors terá uma preocupação adicional com Stephen Curry na preparação para a próxima temporada da NBA. Aos 38 anos, o astro passou a receber atenção especial da comissão técnica por causa do joelho direito, região que o tirou das quadras por aproximadamente dois meses na última campanha.

Curry sofreu uma lesão na região patelofemoral, problema que exige acompanhamento e controle de carga. De acordo com Monte Poole, da NBC Sports, a franquia encara a situação com cautela e deverá administrar a utilização do armador ao longo da temporada.

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A preocupação representa uma mudança no cenário físico de Curry. Durante boa parte da carreira, o principal histórico de problemas do jogador esteve relacionado aos tornozelos, especialmente nos primeiros anos na NBA. Agora, o joelho passou a ser um dos pontos de maior atenção para o Warriors.

Curry terá carga de trabalho controlada

Segundo Poole, a equipe que acompanha Curry já trabalha com estratégias para lidar com eventuais limitações no joelho durante a temporada. A ideia é preservar o jogador sem comprometer sua participação nos jogos.

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Apesar da preocupação da franquia, o armador mantém confiança em sua condição física. A expectativa, de acordo com o jornalista, é que Curry esteja disponível para disputar cerca de 70 partidas na próxima temporada.

O cuidado também está relacionado ao momento da carreira do astro. Com 38 anos, o Warriors precisa encontrar um equilíbrio entre preservar seu principal jogador e mantê-lo em condições de atuar em alto nível.

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Stephen Curry deixa a quadra após derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns no Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
Stephen Curry deixa a quadra após derrota do Golden State Warriors para o Phoenix Suns no Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

Astro não pensa em aposentadoria

A possibilidade de uma carga física maior não significa, porém, que Curry esteja próximo de deixar as quadras. O próprio jogador já afirmou que não estabelece uma data para o fim da carreira e pretende continuar competindo enquanto se sentir capaz.

Curry também encara a longevidade como parte importante de sua trajetória. O armador destacou o significado de continuar quebrando marcas e alcançando feitos históricos mesmo em uma fase mais avançada da carreira. O astro ainda pretende prolongar sua passagem pela NBA e não dá sinais de que esteja planejando uma despedida no curto prazo.

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Novo contrato segue nos planos

A situação física também não deve impedir a continuidade de Curry no Warriors. As partes trabalham na possibilidade de uma nova extensão contratual, e o jogador terá influência significativa na definição dos termos do acordo.

A tendência é que o armador permaneça em Golden State, embora não exista pressa para concluir a negociação. Curry está prestes a iniciar sua 18ª temporada na NBA e mantém a confiança de que ainda consegue atuar no mais alto nível.

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